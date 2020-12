Trabajes donde trabajes y estudies lo que estudies, seguramente conoces bien el formato de archivo PDF. Se trata de un tipo de archivo esencial que usamos en nuestro día a día en casi cualquier ámbito, desde el periodismo a la arquitectura, pasando por el marketing, los recursos humanos, el diseño o la enseñanza.

Lo que quizá no sepas es que los archivos PDF van mucho más allá de un simple documento para imprimir o para ver en la pantalla. Lejos de ser archivos estáticos, los documentos PDF se prestan a la edición y son bastante flexibles si cuentas con un editor potente como Wondershare PDFelement. Si te interesa saber más, estas son las mejores herramientas para manipular PDF.

1. Wondershare PDFelement

El editor definitivo de archivos PDF. Wondershare PDFelement es un poderoso programa de edición de PDF con el que vas a poder editar y manipular todos tus archivos PDF de forma sencilla y práctica. Con una interfaz simple e intuitiva y un poderoso motor de edición Wondershare PDFelement te permitirá cambiar el orden de las páginas de tus documentos, editar el tamaño y la posición de las imágenes o reemplazarlas por otras, copiar, pegar y modificar el texto de cualquier párrafo o título, y muchísimo más. Además, Wondershare PDFelement es uno de los mejores programas para editar archivo escaneado, lo que resulta especialmente útil gracias a su poderoso sistema OCR para digitalizar texto procedente de documentos en papel.

2. Nitro Pro

Nitro Pro es un buen programa de edición de archivos PDF que cuenta con un set de herramientas bastante amplio. Además de las herramientas básicas como la modificación del orden de las páginas o la rotación de los documentos, también cuenta con un sistema de OCR para digitalizar texto escaneado. Sin embargo, no es tan eficaz como el de Wondershare PDFelement, lo que hace que el texto resultante tenga bastantes errores. Además, Nitro Pro no es compatible con MacOS, así que no podrás utilizarlo si utilizas un ordenador de Apple. En cambio, si utilizas Windows, es una opción que puedes considerar, aunque su versión completa es bastante cara.

3. Foxit Phantom

Foxit Phantom es otro editor de PDF que solo está disponible para Windows. Se asemeja bastante a Nitro Pro en cuanto a que dispone de un conjunto de herramientas muy similar, es decir, cuenta con herramientas de edición de PDF básicas como la reorganización de páginas y la modificación de imágenes. También dispone de un motor de OCR, pero, de nuevo, no es tan eficaz como el de Wondershare PDFelement, ya que no se trata de un programa tan sofisticado. Foxit Phantom cuenta con una buena función para generar formularios en PDF, si bien su interfaz es algo compleja, lo que ha hecho que muchas empresas opten por otros programas para facilitar el trabajo de sus empleados.

4. Sejda PDF Editor

Sejda PDF Editor es una alternativa en línea para realizar ediciones de archivos PDF cuando no se dispone de una opción instalada en el equipo. También dispone de una versión de escritorio, aunque resulta muy básica y no es recomendable si puedes utilizar cualquiera de las otras opciones. Esencialmente, Sejda PDF Editor es solo una opción interesante cuando necesitas realizar una edición PDF urgente desde un dispositivo que no cuenta con un programa de edición adecuado, pero que sí dispone de una buena conexión a internet con la que poder acceder a la plataforma y trabajar tus archivos.

5. Adobe Photoshop

Las personas que se dedican al diseño saben que el Adobe Photoshop es útil para retocar un amplio abanico de tipos de archivo, no solo los PSD. Además de servirte para el retoque de imágenes, con Adobe Photoshop vas a poder realizar retoques en tus documentos PDF, especialmente en el apartado visual. Sin embargo, Adobe Photoshop no es el programa más indicado para realizar ediciones estructurales en tus PDF ni para realizar el OCR de tus textos. Para todo esto, es mucho mejor que utilices Wondershare PDFelement.

Conclusión

Los archivos PDF son documentos muy versátiles que pueden abrirse desde un enorme abanico de programas, incluyendo navegadores como Chrome o Firefox. Sin embargo, no todos los programas son buenas opciones para editar este tipo de documentos.

Tengas la profesión que tengas y estudies lo que estudies, programas como Wondershare PDFelement pueden ser tus mejores aliados para trabajar con documentos PDF, tanto a la hora de editar sus imágenes o reorganizar sus páginas como a la hora de trabajar con el texto e, incluso, digitalizarlo mediante OCR.