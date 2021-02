El Ayuntamiento de Madrid cancela definitivamente la celebración de San Antón, patrón de los animales

Aunque aún no lo han comunicado de manera oficial, fuentes de la Junta Municipal de Centro han adelantado a Somos Chueca la decisión del Ayuntamiento de suspender las actividades oficiales previstas para este próximo fin de semana con motivo de la celebración de San Antón, patrón de los animales, algo que ha provocado que los responsables de la iglesia del santo, situada en la calle Hortaleza, hayan optado también por anular cualquier festejo, desde la tradicional venta de panecillos a la bendición de animales e, incluso, la misa prevista. Por supuesto, las vueltas del santo, el desfile de vecinos con sus mascotas que se produce cada año por las calles de alrededor de la parroquia, tampoco tendrá lugar.

Los motivos de la cancelación de la fiesta son "sanitarios", según el Consistorio, pero, en cualquier caso, alrededor de la celebración de este San Antón 2021 siempre hubo muchas dudas y también cierta polémica.

Atendiendo a la situación especial de pandemia que vivimos, la primera intención del Ayuntamiento fue la de organizar una celebración exclusivamente online. Sin embargo, según se acercaba la fecha real del día del santo, el 17 de enero, se pensó en hacer un programa mixto, online y presencial, que llegó a ser anunciado de forma oficial. La nieve que trajo consigo Filomena desbarató esos planes y obligó a retrasar la fiesta hasta el 14 de febrero, fecha extraña elegida por Cibeles al hacerla coincidir con San Valentín, un santo en torno al cual también se organizan actividades en la iglesia de San Antón, punto central en Madrid de ambas celebraciones.

"Atendiendo a la especial situación que vivimos, las autoridades competentes recomiendan la no celebración de fiestas de este tipo", indican desde el distrito Centro a Somos Chueca como razón para cancelar finalmente la celebración prevista para este próximo fin de semana pero sin aclarar, por ejemplo, por qué no se ha vuelto a la idea inicial de hacer un festejo sólo online si, dado que la pandemia no da tregua, es totalmente entendible que los actos presenciales estén desaconsejados.

Sí habrá un San Antón Virtual Alternativo

Oficialidades al margen, quienes sí que van a celebrar San Antón 2021 son las mesas de bienestar animal del foro local de todos los distritos Madrid que, sintiéndose excluidas ya desde 2020 de la celebración institucional, habían preparado por su cuenta un San Antón Virtual Alternativo para el 13 y 14 de febrero, entre las entre las 10 de la mañana y las 20 horas.

Estas mesas están formadas por ciudadanos particulares a los que les une su amor por los animales. En su programa, un amplio abanico de charlas que podrán seguirse a través de Youtube y en las que presentarán la labor que realizan a diario distintas asociaciones animalistas y a través de las cuales se dará visibilidad y se abordarán también "casi todos los temas relacionados con el mundo animal", según Araceli Schalum, coordinadora de la mesa de bienestar animal del foro de Centro.

Schalum destaca que decidieron organizar "un San Antón alternativo como entendemos que los animales de Madrid merecen, centrando el foco en su protección y derechos y visibilizando las necesidades de diferentes especies que conviven en nuestro entorno". El programa "es un conjunto de charlas en el que los asistentes vamos a disfrutar aprendiendo de quienes dedican su tiempo a ayudar a los animales de diferentes maneras".

"Nosotros apostamos por hacer un San Antón más diverso e inclusivo, a pesar de las limitaciones que supone para las mesas de bienestar/protección/defensa animal realizarlo sin tener grandes conocimientos en gestión de eventos virtuales, ni contar con recursos económicos. Lo que tenemos son muchas ganas y una red humana solidaria y empática con los animales, que hemos creado en estos años a través de los foros locales de participación ciudadana".

Críticas de Más Madrid a la cancelación oficial

Por otro lado, la noticia de la cancelación por parte del Ayuntamiento de la celebración de San Antón ha pillado por sorpresa al principal partido de la oposición, Más Madrid, que no estaba informado de estos planes municipales. A través de su concejala Amanda Romero, el partido lamenta la suspensión de los festejos.

“San Antón es una ocasión extraordinaria para que protectoras, organizaciones y personas voluntarias puedan dar a conocer su labor. Es un espacio muy importante para la concienciación y la educación en el respeto hacia los animales. Ya el año pasado, el Gobierno de Almeida y Villacís demostró su desinterés dejando fuera del programa institucional a la mayoría de entidades que trabajan con animales en Madrid y celebrando un San Antón sin participación, sin diversidad y, prácticamente, sin actividades. Este año se confirma: la protección animal importa cero para este Gobierno municipal, que directamente cancela una celebración, un evento, tan importante para los animales y tan especial para la ciudadanía madrileña".

Desde Más Madrid se critica que el Consistorio no haya "buscado soluciones innovadoras ni creativas para dar espacio a las cuestiones de protección y bienestar animal. Madrid pierde una de las oportunidades más importantes para avanzar hacia un modelo de ciudad más amable y respetuoso con los animales". Romero lamenta que el Ayuntamiento no haya pensado en opciones imaginativas para poder celebrar la fiesta de los animales en época de pandemia y pone de ejemplo el San Antón Alternativo que sacarán adelante ciudadanos particulares.