Denuncia vecinal ante la falta de limpieza de la plaza de las Salesas

A la plaza de las Salesas, una de las pocas zonas verdes que hay en el barrio de Justicia, le falta limpieza. No hace falta más que dejarse caer por el lugar para percibirlo a simple vista. Vecinos de este entorno denuncian el hecho y afirman que desde hace mes y medio no hay barrendero que haya actuado en ella.

Leticia es una de esas vecinas. Indica algunos bancos que permanecen sucios, señala cómo el serrín de los dos árboles que se talaron por Filomena el 13 de enero aún continúa sobre la plaza y, entre otras cosas, nos conduce ante la prueba definitiva de que los servicios municipales de limpieza parecen saltarse sistemáticamente Salesas: el cadáver de una rata, que lleva varios días en mitad de la zona de arena.

Al mismo tiempo, en los setos de alrededor de este espacio hay basura: papeles, bolsas, cajas de cartón, botes de cerveza y platos de plástico...

La sensación de abandono de este espacio la completan los objetos de personas en situación de calle que ocupan por completo dos de los bancos de la plaza, así como la chabola de cartón que hay en un lateral y donde vive gente. "En cualquier caso, eso es otro tema", asegura Leticia, "independiente de que se limpie o no la plaza, algo que no entiendo por qué no se hace".