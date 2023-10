Las críticas al cambio de nombre en Getafe: de la “dictadura de la izquierda” de Ayuso al “madre, esposa e hija” de Alfonso Pérez

La decisión de eliminar las referencias a Alfonso Pérez del estadio municipal de Getafe después de sus declaraciones machistas en una entrevista ha originado un torrente de críticas desde la derecha política madrileña, con la presidenta regional al frente. Isabel Díaz Ayuso lamentó este gesto al poco de conocer la noticia.

“La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder”, escribía la dirigente madrileña en su cuenta de X, antiguo Twitter. Alfonso Pérez había dicho antes, en su entrevista, que las futbolistas “deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre”.

El cambio de nombre fue comunicado en la tarde de este miércoles a través de un comunicado conjunto del Ayuntamiento de Getafe y del club azulón, en el que explican “la necesidad de preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas”. Sara Hernández, alcaldesa de la capital, había explicado horas antes que “la igualdad no es tener nuestro espacio. Muchas jugadoras y mujeres han luchado durante toda su vida para alcanzar unas condiciones laborales mínimas que todavía están lejos de ser igualitarias”.

El exfutbolista afectado por el cambio de nombre, Alfonso Pérez, ha querido matizar sus palabras durante la entrevista en un vídeo de casi diez minutos colgado en sus redes sociales. En la explicación ratifica todas sus palabras y añade algunos argumentos para defender su defensa de la desigualdad entre el deporte masculino y femenino.

“Por desgracia, es así. Nunca va a poder compararse el fútbol masculino con el femenino (...) creo que no he dicho ninguna mentira, he dicho una realidad”, asegura antes de poner un ejemplo en otro ámbito: “Al igual que las modelos tienen mucha más repercusión mediática que los modelos hombres, ha sido así toda la vida”.

“Hay gente que le molesta que diga la verdad, por eso ha habido tanto revuelo”, continúa antes de resaltar que fue abonado del Getafe a través de una sociedad para prestar su apoyo económico al club y de decir que no tiene “nada en contra de las mujeres”. Lo que argumenta explicando: “Yo tengo una madre, tengo una esposa y tengo una hija que además juega al fútbol”. “Ojalá pueda llegar a Primera División y ser internacional, pero aún siendo mi hija nunca podrá llegar a compararse con lo que puedan general los jugadores de fútbol”, insiste. Luego acaba diciendo: “No me considero una persona machista, solo una persona normal y un ciudadano de bien”.

Alfonso Pérez sí que se muestra a favor del cambio de nombre en el club de su ciudad natal, pero con matices: “Si cambia el nombre del campo, espero que sea por un tema económico, que venga una multinacional y pague un dinero para que ese nombre lo pueda llevar el estadio. Estaría encantado de que eso fuera así, pero no por un tema ideológico”, asegura en la grabación.

También explica en el vídeo el polémico titular de la entrevista, el de “Obligaría a Guardiola y a las chicas de la selección femenina a besar la bandera española”. El exfutbolista cree que era “una forma de decir que el que vaya a la selección se sienta orgulloso y nos represente de alguna manera”.