40 años de carrera popular en Lavapiés: el Trofeo San Lorenzo vuelve el domingo 24

Cuatro décadas de carrera popular en Lavapiés es lo que cumple este año el Trofeo San Lorenzo, un clásico del barrio de Embajadores y del distrito que el próximo domingo tendrá una nueva edición en la que podrán participar un máximo de 1.200 corredores en su categoría principal, en la que se recorren 10 kilómetros.

Organizada por la Agrupación Recreativa Argumosa y por la asociación de vecinos La Corrala, arrancará a las 9 de la mañana y constará de tres pruebas.

La benjamín-alevín, para nacidos entre los 2015 y 2018, consta sólo de 50 metros y, con salida en la fuente de Doctor Fourquet y llegada en Argumosa se disputará desde las 10:45 horas

Infantiles, cadetes y juveniles deberán completar un recorrido circular de 950 metros, con salida y llegada en Argumosa, desde las 9:05 de la mañana.

Por su parte, los corredores de la categoría principal (juniors, seniors y veteranos) saldrán a las 9 horas desde Ronda de Atocha para finalizar también en Argumosa tras 10 kilómetros que los llevarán tanto por calles de Lavapiés y La Latina como por otros puntos emblemáticos de la ciudad de Madrid tales como el Palacio Real o la Puerta del Sol.

Una carrera de barrio

Sobre los inicios de esta carrera recuerda Manolo Osuna, presidente de la AVV La Corrala, que antiguamente las oficinas de la Maratón Popular de Madrid se encontraban en la calle Salitre y que del contacto con sus organizadores surgió la idea de hacer una carrera, pero de tinte eminentemente popular, por el barrio de Lavapiés.

“La idea no fue otra que la de hacer una prueba de barrio y para gente del barrio. Las primeras ediciones apenas consistían en subir y bajar las calles de Lavapiés y Ave María. Los trofeos eran donados por comerciantes de la zona y la cita era el preludio de las fiestas de San Lorenzo y San Cayetano, puesto que se hacía el último domingo de julio. Poco a poco el recorrido se fue ampliando y, aunque también ha ido creciendo el número de participantes, la prueba no ha perdido su esencia popular, en la que no hay premios en metálico y en la que quienes participan lo hacen desde el cariño que le tienen tanto a la prueba, que han hecho suya, como al barrio”, indica Osuna.

Para el presidente de La Corrala, este trofeo ha contribuido a lo largo de sus 40 años de existencia a dar a conocer “más positivamente” a Lavapiés, siendo un reclamo para la gente que se acerca a la zona para participar en la prueba y que luego se queda en ella paseándola y tomando algo.

“Por Centro pasan muchas carreras a lo largo del año pero esta es de barrio, de los vecinos y de los comerciantes que colaboran, de quienes corren y de los voluntarios de la zona que, desinteresadamente, hacen posible con su colaboración que se desarrolle la prueba”.

Inscripciones

Lo primero que debe quedar claro es que el día de la carrera no se realizarán inscripciones ni entrega de dorsales.

Para participar en la prueba de los 10 kilómetros hay que abonar 10 euros y las inscripciones se pueden hacer electrónicamente. Una vez hecho esto, los dorsales y los chips de carrera se pueden retirar, desde este martes y hasta el sábado, en la sede de la AVV La Corrala, en el número 38 de la calle Lavapiés. El horario para hacerlo, entre las 11:00 y las 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, presentando el resguardo de la inscripción, el email enviado por la organización (internet) o el DNI del titular de la inscripción.

Para el resto de las pruebas el coste simbólico de la inscripción es 1 euro. Las inscripciones para las 1 y 2, categorías benjamín a juvenil, se realizarán únicamente de forma presencial en la sede de La Corrala desde el martes 19 al sábado 23 de julio, en el horario ya indicado.

En cualquier categoría y prueba, una vez formalizada la inscripción no será posible ni las devoluciones de dorsales ni los cambios de titulares.

Desde la organización del trofeo también se quiere destacar la colaboración tanto de Policía Municipal como de la Junta Municipal del Distrito, sin cuya ayuda no podría celebrarse la carrera.

Recorridos