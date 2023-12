Madrid se lleva 236 millones del Gordo de Navidad, el 88.008, la mayoría repartidos en La Vaguada

El Gordo de Navidad de 2023 ha sido muy repartido en toda España, pero casi una tercera parte ha caído en Madrid. Hasta 59 de las 185 series de las que consta el 88.008 se han repartido en esta región y 50 de ellas, 200 millones de euros, han sido vendidas en el Barrio del Pilar, en una administración de loterías situada junto al parque de La Vaguada.

El despacho de loterías que ha repartido la suerte en esta zona del norte de Madrid se encuentra situado justo enfrente de la Junta de Fuencarral-El Pardo, en un lugar muy transitado. Tiene el número 205 y la administración se llama sencillamente Barrio del Pilar.

Aunque la mayoría del primer premio de la Lotería de Navidad se ha repartido en esta administración, también se han vendido series sueltas en administraciones de Malasaña, Paseo de Extremadura, Moncloa o en Doña Manolita, así como en otras localidades de la región como San Lorenzo del Escorial, Móstoles o en Parla.

El 88.008, que ha sido el Gordo más tardío de la historia, se ha vendido también en la administración del número 11 de la calle Santa Bárbara, en el barrio de Malasaña, donde se ha despachado una serie (diez décimos). La misma cantidad que en el intercambiador de transportes de Moncloa, en La Pica de Oro (C/ Narváez 13), Paseo de Extremadura 62, Arenal 16 y Doña Manolita, en la calle del Carmen. Cada uno de estos establecimientos ha repartido 4 millones de euros a sus clientes.

En el resto de la región, se han repartido otras tres series del Gordo. Lo han hecho -diez décimos cada una- las administraciones de Pepito Herranz en San Lorenzo del Escorial, Loterías Móstoles (C/ Río Ebro 5 de esta localidad), en la C/ Abastos 49 de Aranjuez y en Lotería Don Quijote, en la C/ Pinto 37 de la población de Parla.