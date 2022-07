El homenaje de Coca-Cola a Queen que llega para la temporada de festivales

Cuando arranca la temporada más festivalera del año en España, Coca-Cola relanza su plataforma musical Coke Studio y contará a través de ella con una presencia destacada en estos eventos multitudinarios. Este sello servirá a partir de ahora a la marca para la creación de espacios comunes que enmarquen sus iniciativas relacionadas con la música y también dar a conocer a artistas de todo el mundo para asociarse y colaborar, globalizar su nombre y llegar a nuevos públicos.

Y, relacionado con todo ello, estos días anda celebrando este hito por medio del estreno del clip The Conductor, primer contenido musical y audiovisual que nace de Coke Studio para homenajear a Queen junto a siete artistas internacionales, que reinterpretan la icónica A Kind of Magic.

Siete creadores de una nueva generación musical se han unido para conquistar a las nuevas audiencias, unidos de la mano de un himno que representa a aquella generación anterior por medio de un videoclip de 90 segundos. En The Conductor hay una gran diversidad musical: la sensación del R&B estadounidense Ari Lennox; el cantautor británico Griff; la productora turca de electro-pop Ekin Beril; Mariah Angeliq, estrella género urbano; el cantautor nigeriano Tems; el rapero canadiense-indio Tesher; y la colorida girlband de K-Pop TRI.BE, junto con otras canciones exclusivas e imágenes inéditas detrás de las cámaras que se irán publicando en el canal oficial de Youtube.

Este listado de nombres demuestran la diversidad musical que Coca-Cola quiere representar, más allá de enmarcarse en un solo género, promoviendo también a artistas emergentes como los que se disfrutarán en festivales de toda España.

Coke Studio escribe una nueva página en la historia de compromiso global de Coca-Cola y la música, marcado en su ADN desde hace más de 65 años. En España, este compromiso está muy presente a través de festivales como MadCool, evento musical de referencia que tendrá lugar del 6 al 10 de julio en Madrid, con su presencia como punto de encuentro (real) dentro de sus instalaciones.

Con un increíble cartel que va de la mano con artistas como Twenty One Pilots, Carly Rae Jepsen, Imagine Dragons, The Killers, Stormzy, Florence + The Machine, Zara Larsson y Nathy Peluso, entre otros, para rellenar la capital de música y esa Real Magic que promociona Coca Cola, bajo el compromiso de Coke Studio y su vínculo con estas citas musicales.

De esta manera, Coke Studio, que parte dentro de la filosofía Real Magic presentada por Coca-Cola a finales de 2021, celebra esa conexión para que los fans “disfruten de una nueva experiencia”, tal y como lo indica Pratik Thakar, Director Senior de Estrategia Creativa Global y Contenido de The Coca-Cola Company.

El lanzamiento global de Coke Studio y The Conductor surgió como resultado de una colaboración con uno de los líderes del sector del entretenimiento musical, Universal Music Group. Y qué mejor forma de atraer rápidos resultados, que conseguir que cinco de los artistas participantes del videoclip The Conductor hayan firmado con sellos discográficos de la compañía, y un sexto con su división Universal Music Publishing Group (UMPG).