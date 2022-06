Cols: un cómic de Rock & Roll, Malasaña, absenta, infiernos y chicas como tú

El barrio más rockero de Madrid con sus bares, su música, su microcosmos y todo el arte. Clara y Olivia Cábez han creado un cómic que transcurre en ese universo llamado Malasaña. Con el título de Cols, cuenta con los guiones de Olivia y el dibujo de Clara. Su fuerza y frescura envuelta en talento les ha llevado a ganar en mayo el premio del 40 Comic Barcelona al mejor fanzine.

Estas distinciones “son votadas por profesionales del cómic español, tienen como objetivo la promoción y reconocimiento de los autores y autoras de cómic, a la vez que apoyan la labor de las editoriales que apuestan por su obra”, explica la organización. Asimismo, “los galardones también quieren mostrar la riqueza y diversidad del cómic que se publica en España, sin olvidar a los jóvenes valores, al cómic infantil y juvenil y a los fanzines. En suma, quieren ser un reconocimiento a lo mejor que se ha publicado en España a lo largo del último ejercicio”.

Ellas, Clara y Olivia, por supuesto, están encantadas. “El premio nos lleva a seguir pensando y dibujando historias”, explican. De hecho, este mes de septiembre tienen previsto lanzar el tercer capítulo de Cols. Esta vez, tras las dos primeras entregas, tituladas Los Visones Molones y Una noche en el Infierno, llegará Sunday Morning. “Tiene un enfoque distinto y experimental. Nos centramos en el monólogo interior de Cols (la protagonista), relatando una historia más crítica, íntima e introspectiva sin perder el humor y el absurdo”, adelantan.

CAPÍTULO 1: Los Visones Molones

Según se puede leer en su contraportada, “Cols es una madrileña de veintipocos años. Al igual que la mayoría de las jóvenes de su generación, tiene pocas aspiraciones y se siente perteneciente a una sociedad vacía. Lo único que le llena es la música y el panorama nocturno y roquero de la ciudad. Este modo de vida llevará a Cols a enfrentarse a situaciones delirantes junto a sus amigas”. Es decir, lo mismo que pensábamos los veinteañeros en los ochenta.

Cols tiene dos amigas, Nico y Margo. Las tres forman un grupo punkarrón que se llama Gookie. A partir de aquí empiezan las polisemias, las metonimias y las lisergias. Las tres Gookies se despiertan una mañana y no recuerdan lo que ha sucedido desde el viernes. Tampoco encuentran la batería, que ya es perder una batería.

Se ven obligadas a desandar sus pasos por la noche madrileña en un finde al revés con guiños a muchas noches vividas y bebidas. El que conozca el desayuno buffet del Ritz me entiende. Y el que ha probado la absenta, también. Tiene pintas de mucha experiencia personal, toques autobiográficos y de sueños por cumplir.

La historia es redonda y divertida. El trazo, inspirado en la ochentera línea clara, también recuerda al cómic francés rockanrolero de Frank Margerin, de la factoría Metal Hurlant, padre de Lucien, rockero referente durante los ochenta, ingenuo y gamberro, abuelo de las Gookies. Me quedo con la viñeta de las 'Gookies' con una empanada de tamaño sobrenatural tocando la batería a todo trapo dentro de la furgoneta. Es decir, chicas como tú.

CAPÍTULO 2: Una noche en el Infierno

En el segundo capítulo -’Una noche en el Infierno’-, se comprueba la virtud que tiene la serie de comic Cols. En su interior guarda profundas lecturas, vivencias, charlas hasta el amanecer, comprensión, amor y amistad, cultura, compromiso y algunas pistas más que hay que saber desentrañar.

Una noche en el infierno sigue siendo un metaverso de canciones y relaciones, de risas y tragos donde muchos nos podemos reconocer pasados los años y las décadas e, incluso, pasada la última resaca de anoche. El guion no se cae nunca y no necesita artificios para contar una historia divertida a la par que imprudente. De esas que no tienen ni pies ni cabeza porque tienen alma y corazón.

Es la siguiente: “Como cada fin de semana, Cols, Nico y Margo se encuentran en Malasaña en busca de alguna juerga. Esta noche, un antiguo novio de Margo, Lucifer está en la ciudad, lo cual creará una situación de tensión que se verá agravada debido a una botella de whisky barato del Mercadona. Los baños del mítico pub Nueva Visión, persecuciones nocturnas y encuentros con el diablo darán pie a esta noche en el infierno de las Gookie”. ¿Qué podría salir mal?

Clara y Olivia Cábez firman ejemplares de Cols este domingo día 12 a las 11.30 en la Feria del Libro de Madrid (Atom Comics, caseta 54).