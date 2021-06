Las asociaciones de vecinos de Centro califican de “estafa” la consulta del Ayuntamiento para modificar la Ordenanza de Terrazas

La futura reforma de la actual Ordenanza de Terrazas, que data del año 2013, se ha iniciado con el cuestionario que pueden responder todos los ciudadanos inscritos en la página municipal Decide Madrid, una batería de siete preguntas que representantes de las asociaciones de vecinos del distrito Centro no dudan en calificar de “ambiguas”, “sesgadas” y “claramente dirigidas a justificar el cambio de una normativa que ni tan sólo hemos conseguido que se aplique de forma adecuada”, según indica Jordi Gordon, portavoz de la coordinadora de asociaciones y miembro de la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU) y de la plataforma SOS Malasaña.

En el mismo sentido, Esteban Benito, presidente de la asociación de vecinos de Chueca, no duda en calificar de “esperpento” y de “vergüenza absoluta” la encuesta municipal que, según cree y por el tipo de preguntas que plantea, “anticipa la modificación de la Ordenanza de Terrazas que tiene en mente el Ayuntamiento y con la que estamos en contra por lo que intuimos”.

“La encuesta plantea cuestiones muy graves. Pregunta si las terrazas deben cumplir con la legalidad en términos de accesibilidad o medio ambiente, o si se debe de tener en cuenta los derechos de los vecinos afectados, cuestiones fuera de cualquier consulta, ya que son de obligado cumplimiento. Obviamente, no lo hace con esa literalidad, pero cuando plantea ‘¿Consideras importante que las terrazas se instalen teniendo en cuenta criterios medioambientales y de accesibilidad?’, o cuando pregunta ‘¿Crees que el horario de las terrazas debe mantenerse tal y como establece la normativa actual o que ha de reducirse en ciertos ámbitos valorando otros intereses concurrentes?’, está poniendo en duda temas que sí o sí se deben cumplir. Eso no se puede preguntar y cuando habla de ‘otros intereses concurrentes’ realmente se refiere a las molestias vecinales, que no son intereses sino derechos fundamentales regulados en el artículo 18 de la Constitución. Buscan anteponer los intereses mercantiles de las terrazas a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, asegura Benito.

Por su parte, Jordi Gordon apunta que “el Ayuntamiento pretende decidir sobre nuestras vidas sin consultarnos”, denunciando que Cibeles ignora la representatividad de las asociaciones de vecinos “legalmente constituidas y declaradas de utilidad pública” a la hora de pretender la modificación de la Ordenanza de Terrazas. “Sí se han reunido con representantes de las asociaciones hosteleras pero no con nosotros. Sólo nos deja la vía de la manifestación para lograr que nos escuchen, o la de los tribunales, a la que acudiremos en caso de que justifiquen con esta estafa de consulta unas medidas que atenten contra los derechos de los ciudadanos”.

“Lo que está claro es que esta consulta, que plantea preguntas que abren la puerta a posibles medidas perjudiciales para los vecinos, persigue algún tipo de objetivo”, asegura Gordon.

El sentido del cambio legislativo que tiene en mente el Ayuntamiento aún no se conoce, pero las asociaciones de vecinos de Centro ya están tratando de poner tiritas en lo que creen que puede ser una próxima herida.

“Como siempre decimos, no estamos en contra de la hostelería ni de las terrazas, pero sí de quienes incumplen la normativa y perjudican tanto a vecinos como a los propios hosteleros que se ciñen a lo que dice la ley y, por supuesto, rechazamos cualquier medida que pueda suponer un paso atrás en la protección a los derechos fundamentales de los vecinos en cuanto a ruidos y movilidad”.

La consulta en Decide Madrid sobre la modificación de la Ordenanza de Terrazas supone el primer paso para la reforma de esta norma. Luego será el área de Vicealcaldía la que deberá elaborar una propuesta al respecto, la cual deberá ser aprobada en Junta de Gobierno y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que prospere.

Una misma persona puede realizar la encuesta cuantas veces quiera. Las asociaciones quedan excluidas de participar en ella.