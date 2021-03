Malasaña se queda fuera del plan municipal de construcción de nuevos equipamientos

Dentro del anunciado plan del Ayuntamiento de Madrid de creación de 96 nuevos equipamientos hasta 2027 no figura ninguno en el barrio de Universidad. El Consistorio gastará 400 millones de euros, en dos legislaturas distintas, en 'Madrid Capital 21'.

Cierto es que desde Cibeles se ha asegurado que el plan “no está cerrado y podrá ir ampliándose según las necesidades de la ciudad y sus barrios”, pero según las previsiones actuales, al menos hasta 2027 no se levantarán nuevos equipamientos en Universidad.

Malasaña espera un prometido centro cultural que podría ubicarse en las instalaciones del actual Museo ABC del Dibujo y la Ilustración, de prosperar las negociaciones con el Grupo Vocento. El Plan de Equipamientos para el período 2019-2027 está enfocado a obras de nueva construcción, por lo que la no inclusión de este centro cultural en el mismo no significa necesariamente que no se fuera a habilitar hasta 2027. El plan sí contempla la construcción de otros nueve centros culturales en distintos emplazamientos de la ciudad.

Por otra parte, es de suponer que la anunciada ampliación de la escuela infantil El Duende con la incorporación del edificio que actualmente ocupa el centro Clara del Rey de la calle Palma también se pueda ejecutar fuera de este plan, por la misma razón que la anterior operación y no ser obra de nueva construcción.

La esperada adecuación como espacio de uso dotacional -aún sin definir- del edificio municipal de Luna 32, el conocido como Palacio de la Infanta Carlota, sí requeriría de una intervención muy importante de la que nada se conoce por el momento. Actualmente, el edificio se halla ocupado y su recuperación para la ciudad, por lo que parece que iría para largo, máxime cuando no hay dinero previsto para hacerla.