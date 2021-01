En mitad del medio: "Defendemos un feminismo activo a través de la mujer como protagonista"

El arte urbano, una disciplina que suele asociarse a los jóvenes, también puede ser muy popular entre los mayores. Ejemplos hay muchos y uno de los últimos lo encontramos en el patio del Mercado de Mostenses, junto a la Gran Vía. Allí, cada día, cuatro mujeres pintadas en otras tantas puertas de chapa saludan a los clientes que acuden a hacer la compra. Componen la obra Señoras de barrio y de mercado, que obtuvo el tercer premio del festival Pinta Malasaña 2020.

Galería: así transformó Pinta Malasaña 2020 un mercado municipal

Saber más

Las autoras de la obra forma parte de En mitad del medio, un colectivo toledano que reivindica un arte que pone a la mujer como protagonista y abraza el costumbrismo como forma de expresión. Les preguntamos a ellas sobre su intervención:

SOMOS MALASAÑA: Habladnos de Señoras de barrio y de mercado, la obra con la que fuisteis premiadas en Pinta Malasaña ¿Por qué reivindicar a este colectivo?

EN MITAD DEL MEDIO: Las señoras, bien de pueblo, ciudad o barrio, tienen mucho que enseñarnos.

¿Necesitan más visibilidad en general las señoras de Madrid? (o de Castilla-La Mancha)

¡Así es! Es sobre todo una cuestión de visibilidad de un segmento de la población que ha tenido muy pocos privilegios y popularidad, así como una escasa importancia de sus saberes, conocimientos, sacrificios, formas de hacer, etc... nosotras no podíamos dejar escapar toda esa riqueza y decidimos utilizarla en parte de la obra. Aunque también tenemos otra parte de nuestra actividad que no esta enfocado en señoras.

¿Cómo surgió EN MITAD DEL MEDIO?

Somos dos amigas que siempre nos había fascinado el mundo del diseño, hacer cosas y estar siempre en activo... en paralelo a nuestras carreras profesionales. Queríamos juntarnos para disfrutar de un ocio creativo, poner en valor el mundo de la cerámica más enfocada al diseño, sin olvidar lo local, autóctono y costumbrista de nuestros pueblos y concretamente nuestro origen, la Mancha.

¿Vuestro arte está centrado en el feminismo? ¿O es algo que surge solo en un grupo formado por mujeres?

Pues como el feminismo es todo y forma parte de todo, podemos decir que sí. Nuestras obras siempre intentan mostrar y ensalzar el papel de la mujer como género que siempre ha estado eclipsado por el patriarcado imperante y desde el colectivo defendemos un feminismo activo a través del de la mujer como protagonista.

¿Notáis que hay más mujeres que hacen street art o sigue siendo un mundo muy masculino?

Lamentablemente, como en casi todos los sectores con alguna excepción, el mundo masculino por herencia e historia siempre tiene mayor presencia. Pero eso está cambiando a pasos agigantados y cada vez son más las mujeres que se suman al street art.

Volviendo al festival, ¿por qué decidisteis participar?

Desde hace años Pinta Malasaña nos había fascinado como iniciativa, pero la verdad que nos parecía algo más aspiracional que accesible y nunca habíamos pensado en participar. Pero este año nos animamos con la inscripción y ¡enviamos la propuesta! Para nuestra sorpresa nos comunicaron que formábamos parte del concurso y casi nos da algo. Todo era celebrar y emoción con la noticia. En definitiva, celebrar lo bonito de formar parte de un grupo de jóvenes talentosos y de una iniciativa tan especial.

¿Qué os pareció la edición en formato confinado?

A pesar de las limitaciones todo lo que tiene que ver con la organización y gestión ha sido impecable. Desde la elección del lugar, los artistas, el formato de distintas convocatorias de artistas para cumplir con la normativa Covid-19, la atención recibida, el trato familiar, etc. Se ha ganado mucho en lo que se refieren efecto sorpresa y a generar gran expectación, ¡eso es todo un win!

¿Sabéis si ha gustado en el mercado? ¿Habéis tenido contacto con alguna de las señoras a las que habéis homenajeado?

Creemos que la edición en el mercado ha sido bastante novedosa y una alternativa diferente a las anteriores. Si bien es cierto que se ha perdido la frescura de poder ver en directo la creación a pie de calle pero, a pesar de eso, ha tenido muy buena acogida, además de poder tener concentrado en un mismo lugar todas y cada una de las piezas del concurso. A día de hoy seguimos recibiendo notificaciones de la gente que ha visitado el mercado y nos comparte sus buenas impresiones

¿Cómo recibisteis el tercer premio del certamen? ¿Os sorprendió?

¡Buahhh! Casi nos da algo. En un primer momento no éramos conscientes ya que no leímos el mail con la notificación hasta pasados cinco días y cuando por fin vimos el asunto del mail ¡todo eran gritos y emociones varias! Era la alegría que nos faltaba en un año tan complicado como el 2020. ¡Estamos muy muy agradecidas!