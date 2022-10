Un stolpersteine para el médico español de Dachau y otros deportados madrileños en campos nazis

Venres 14, 13:30 Recoletos 31, Madrid, @Stolpersteine do tío avó #VicenteParraBordetas deportado a Dachau. Info do meu irmán Miguel Jiménez Aleixandre

Friday 14th, 13:30 @Stolpersteine for great uncle #VicenteParraBordetas Dachau. Info from my brother Miguel Jiménez Aleixandre pic.twitter.com/A6Jj7w8fyy