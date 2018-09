Una docena de vestigios franquistas desaparecerán de un cementerio y de varias calles de Madrid

El Comisionado de la Memoria Histórica, presidido por Paca Sauquillo, ha propuesto eliminar una docena de vestigios franquistas en un cementerio y en varias plazas y calles de la ciudad de Madrid. Así lo recoge el último informe-propuesta, que este miércoles ha sido elevado al Pleno por el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente.

La propuesta incluye la realización de un estudio jurídico, técnico y artístico para determinar qué vestigios considera el Comisionado que han de ser retirados por el propio Ayuntamiento y cuáles son objeto de protección legal. Se cumple así uno de los cometidos incluidos en el Plan Integral de Memoria Histórica de Madrid, identificar los vestigios relativos a la Guerra civil y a la dictadura y proponer las medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura del general Francisco Franco.

Los símbolos incluidos son el cambio de nombre del Camposanto de los Mártires de Aravaca, que pasará a llamarse Cementerio de Aravaca, así como la retirada del escudo con el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, y otro de la España preconstitucional allí existentes.

También se eliminarán símbolos franquistas en la fachada en la calle de Santa María de la Alameda con esquina a la de San Fernando del Jarama, a la altura del número 6; el de la fachada de la calle del Padre Indalecio Hernández esquina con la avenida de América y el de la fachada del número 73 de la calle de Sambara.

La propuesta incluye la eliminación de escudos franquistas en el antiguo edificio de la Lotería Nacional, en la calle de Guzmán el Bueno, 137; la placa dedicada a los hermanos Falcó y Álvarez de Toledo en la plaza de Barajas, y la placa de Caídos por Dios y por España con José Antonio Primo de Rivera y otros, en la Iglesia de San Pedro Apóstol, también en Barajas.

El informe incluye el escudo preconstitucional bajo relieve en la fachada del IES San Isidro, en la calle de Toledo, 39; los situados bajo relieve en la fachada del palacio de Santa Cruz, en la plaza de la Provincia, 1, y el de la fachada del Centro Deportivo Municipal Moscardó, en la calle de Coslada, 9.

Por último se eliminará la placa en piedra, homenaje a la gesta del pueblo navarro, situada en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en la calle de Eduardo Dato, 10, y otra de similares características en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en la calle de Eduardo Dato, 10.

El catálogo se ha elaborado tras recoger durante los últimos meses las quejas y demandas, tanto de instituciones como de la ciudadanía. El criterio adoptado, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, sigue la misma línea que asumió la Administración General del Estado cuando, por la orden de 3190/2008, de 6 de noviembre, se dictaron las instrucciones para la retirada de los símbolos franquistas tanto de los bienes de dicha Administración como de sus organismos públicos dependientes.

Madrid, por ser la capital del Estado, contaba con numerosos vestigios vinculados al franquismo que ya fueron retirados por acción estatal en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ahora quedan una docena que el Comisionado ha considerado como susceptibles de ser retirados si, tras el informe jurídico, se entiende que carecen de protección legal.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha señalado que el Comisionado "ha recogido demandas de todas las instancias y en todo caso se sigue abiertos en este proceso a través del Foro de Derechos Humanos para seguir avanzando en esta dirección".

"Trabajo póstumo"

Desde Ciudadanos, Sofía Miranda ha agradecido el "trabajo póstumo" del Comisionado de la Memoria Histórica, de quien ha resaltado que "ha puesto el criterio asumiendo la responsabilidad que ninguno de los ediles pudimos asumir". "Se trata de recuperar la concordia, cumplir la ley y cerrar una etapa", ha expresado.

Para Cs, la disolución del Comisionado "ha sido un fracaso de la alcaldesa", quien "debe estar muy atenta a que este informe que lega el Comisionado se ejecute tal y como se establece".

Ramón Silva (PSOE) ha señalado que el Comisionado tenía una tarea "cuya misión se ha cumplido, y lo normal y lógico es que el Comisionado se autodisuelva". En el turno de Silva ha habido cabida para el Valle de los Caídos.

A este respecto ha asegurado que Fabián Salvioli, relator especial de la ONU, "dictó una conferencia en la Sala del Constitucional en la que, entre otras muchas cosas, mostró su alegría por la decisión de exhumar a Franco y advirtió de que con esa exhumación no es suficiente para resignificar el Valle". "Habrá que hacer caso a los relatores de las Naciones Unidas, y no hacer como en la Argentina de Videla; como no queremos parecernos a la Argentina de Videla tendremos que ajustarnos a lo que dice el relator", ha apuntado.

El edil del PP Pedro Corral ha valorado que el Comisionado "hiciera suya la propuesta del PP para todas las víctimas de la guerra y la posguerra para evitar nuevos agravios". "Nos sigue pareciendo inadmisible que compare a los chequistas con las víctimas del terrorismo", se ha dirigido a Valiente.

Para Corral, el Comisionado ha sido "defenestrado" y ha ironizado con que el Gobierno de Ahora Madrid tenga "el récord de que más monumentos franquistas ha puesto en democracia tras haberlos quitado" de forma improcedente.