Vox salva a Dancausa de la reprobación por su gestión en el caso de las menores prostituidas que tutelaba la Comunidad de Madrid

La abstención de Vox ha impedido este jueves que la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, fuera reprobada por su falta de explicaciones y actuación por el caso de las menores tuteladas que fueron prostituidas por una red de proxenetas. A la reprobación, presentada por Más Madrid, se han unido PSOE y Unidas Podemos, tras la comparecencia en el Pleno de hace una semana en el que se dedicó a atacar a la oposición y responsabilizar a la policía. "Aquí no hay caso", aseguró.

Durante el debate parlamentario de este jueves en la Cámara de Vallecas, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha criticado que el Gobierno de la Comunidad no tomase "ninguna medida de protección sobre las menores" o que aseguren que su protección se limita al tiempo que pasan en los centros. "Los padres tenemos responsabilidad sobre los hijos también cuando salen de casa", ha manifestado. Delgado ha censurado que el Gobierno regional mintiese en tres ocasiones: "diciendo que no estaban tuteladas", que no tenían "conocimiento" cuando había "informes" que lo demostraban y que solo son responsables de ellas "hasta la puerta de los centros".

El diputado de Más Madrid, impulsor de la reprobación, también ha cargado contra Vox, que ha salvado a Dancausa con su abstención. "Son fuertes con los débiles –en referencia a los ataques constantes de la formación de extrema derecha contra los menores extranjeros no acompañados– y débiles con los fuertes", ha lamentado el parlamentario en un duro alegato contra el PP y la consejera.

También la diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa, que abogó por no hacer política del caso, ha reconocido que el grupo cambió de opinión tras escuchar hace una semana a la consejera. Para García Villa, Dancausa no ha demostrado "empatía" y sí "insensibilidad sin asumir ningún tipo de culpas". "El PP es una de las derechas peores de Europa", ha lamentado.

"No han hecho absolutamente nada. Si están ocultando información, si no tienen responsabilidad sobre nada, si no quieren trabajar sobre una ley de infancia y si no nos dejan entrar en centros de menores y que no haya una comisión de estudio significa que ustedes no están capacitados para el puesto que ocupan", ha zanjado la diputada de Unidas Podemos.

Los socialistas también han afeado la falta de responsabilidades por parte del Gobierno regional y la consejera. Para el diputado del PSOE José Celada, Dancausa ocupó "el espacio más rancio de la política madrileña" en su comparecencia del pasado jueves en la que solo dijo "barbaridades". "No nos queda otra (que apoyar la reprobación)". Para Celada, Dancausa no ha obtenido tampoco el respaldo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para Vox, que ha salvado este jueves ha Dancausa, la consejera merece "un voto de confianza". Finalmente el PP ha defendido la trayectoria de la consejera y ha insinuado que la oposición no llegaría ni "al 1%" de lo que ha hecho Dancausa por "ayudar a las personas más vulnerables". La diputada popular Marimar Blanco ha concluido asegurando que esta noche "dormirán muy tranquilos".