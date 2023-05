Fiat 500e Low Battery: para disfrutar de las distancias cortas

En los últimos meses, la gama del Fiat 500e, uno de los eléctricos más vendidos en nuestro país, se ha completado gracias a una extensa combinación de carrocerías, motores y baterías de distinta capacidad. Una de las novedades más relevantes ha sido la incorporación de una variante equipada con batería de 23,7 kWh que se ha concebido como un vehículo netamente urbano dada su corta autonomía de 190 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

Recordemos que el 500e está a la venta con una batería de mayor capacidad, 42 kWh, que le otorga un alcance sensiblemente superior, superior a los 300 km en cualquiera de sus configuraciones. La nueva versión Low Battery se presenta así como una alternativa para aquellos usuarios que realizan habitualmente trayectos cortos en ciudad y que disponen de un punto de carga en su domicilio o en la oficina, con lo que se ahorran la ansiedad por buscar casi a diario un poste público donde enchufar el coche.

Como apuntábamos al comienzo, ahora el Cinquecento eléctrico se comercializa con los dos tamaños de batería en las tres carrocerías disponibles: berlina, cabrio y 3+1. La gama se estructura en los niveles Red, Nuevo 500e y la Prima by Bocelli, cada uno de ellos con su propio equipamiento en materia de tecnología, conectividad y seguridad.

El 500e Low Battery incorpora un motor eléctrico de 70 kW, unos 95 caballos. Su batería homologa 190 km en el protocolo WLTP, una cifra a la que es difícil llegar incluso utilizando el modo de conducción más eficiente de los tres entre lo que cabe elegir. En modo Normal, la unidad que hemos podido conducir brevemente en la presentación organizada por Fiat indicaba una autonomía de menos de 150 km al iniciar la marcha con la batería completamente cargada.

La marca italiana informa, además, de que su modelo puede recorrer hasta 257 km en tráfico exclusivamente urbano. De ser así, no le faltaría razón al señalar que es distancia “suficiente para cubrir los trayectos diarios y aventurarse más allá”. El consumo del vehículo en la prueba WLTP se sitúa en 13 kWh/100 km, y su aceleración de 0 a 100 km/h, en 9,5 segundos.

Lo que más diferencia al modo de conducción Normal de los otros dos, Range y Sherpa, es el nivel de retención del motor eléctrico. En el primero, ésta sencillamente no existe, pues al levantar el pie del pedal del acelerador el coche sigue avanzando por su inercia, mientras que con los otros se puede conducir en la mayoría de las situaciones sin tener que usar el pedal de freno, lo que se conoce como sistema one pedal. El modo Sherpa está pensado para obtener la mayor autonomía posible, cosa que hace limitando la velocidad máxima a 80 km/h, cambiando la respuesta del acelerador y desactivando el climatizador, la calefacción de los asientos y el desempañado de los retrovisores.

La nueva variante del Fiat 500e cuenta con el nuevo sistema de infoentretenimiento de la gama, provisto de una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, navegador y dispositivo Uconnect 5 que incorpora la interfaz Natural Language con reconocimiento de voz avanzado como equipamiento opcional.

Versiones diferenciadas

La versión La Prima by Bocelli, surgida de la colaboración con el conocido cantante italiano Andrea Bocelli, constituye el acabado superior del catálogo, tanto en el apartado de las funciones de ayuda a la conducción -entre las que se cuentan la ayuda al estacionamiento de 360 grados, el control de crucero adaptativo, la cámara de visión trasera o el detector de ángulo muerto- como en equipamientos como los asientos y el salpicadero tapizados en eco-cuero, el techo de cristal en la carrocería berlina o los faros full led.

Además, dispone de un exclusivo equipo de sonido JBL Premium que permite elegir entre cuatro paisajes sonoros: la intimidad de My Music Room, las tonalidades y sensaciones de My Record Studio, la espectacularidad del Giuseppe Verdi Opera House de Pisa y la gran escena que recrea My Open Air Arena.

Por su parte, el acabado Red, que puede solicitarse en carrocerías berlina y cabrio, se distingue por su vocación solidaria en favor de una iniciativa impulsada por Bono, el vocalista de la banda U2, y el filántropo Bobby Shriver para ayudar financieramente a The Global Fund, el Fondo de las Naciones Unidas contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que también ha desempeñado un papel relevante en tiempos de la reciente pandemia de covid-19.

El 500e con batería de 23,7 kWh se vende desde 26.390 euros en versión berlina, 29.125 euros en carrocería cabrio y 28.850 euros en la 3+1, precios a los que pueden descontarse los hasta 7.000 euros en ayudas del Plan Moves. En modalidad de financiación -y aplicados estos mismos incentivos-, el 500e Red sale por 229 euros al mes previo pago de una entrada de 7.051 euros, o por 370 euros mensuales sin entrada y con un TIN del 4,9%.