Versiones híbridas enchufables y ‘mild hybrid’ para la cuarta generación del Skoda Octavia

Justo a tiempo para celebrar el 60º aniversario del emblemático modelo, Skoda está rematando una nueva generación del Skoda Octavia que traerá consigo relevantes mejoras en espacio interior y de carga, una de sus mayores especialidades, y en tecnología. Sus motores también reciben novedades de calado pues se incorporan variantes híbridas enchufables y, por primera vez en la marca checa, también de tecnología mild hybrid.

El tren híbrido enchufable, que ha debutado en el Superb iV, llega ahora al Octavia iV dotado de un motor de gasolina 1.4 TSI y otro eléctrico y con dos niveles de potencia: 204 o 245 caballos. Ambas versiones, la segunda seguramente asociada al acabado deportivo RS, incorporan cambio automático de doble embrague (DSG) de seis velocidades.

En cuanto a las variantes microhíbridas, combinadas también necesariamente con una transmisión DSG, pero de siete marchas, emplearán los motores de gasolina 1.0 TSI, de tres cilindros y 110 CV, y el tetracilíndrico 1.5 TSI de 150 CV. Ambas integran un motor de arranque de 48 voltios accionado por correa y una batería de iones de litio del mismo potencial eléctrico, gracias a los cuales el coche puede avanzar en retención con el motor de combustión apagado, recuperar la energía de frenado y contar con un impulso extra eléctrico cuando es necesario.

Los motores 1.0 y 1.5 estarán disponibles sin tecnología de hibridación ligera, solo que en este caso llevarán cambio manual de seis velocidades. Una versión superior equipará el 2.0 TSI de 190 caballos, este con tracción a las cuatro ruedas y caja DSG de siete relaciones. Todos los propulsores TSI utilizan ahora filtro de partículas. Seguirá a la venta una variante movida por gas natural comprimido (GNC) que hace uso del motor 1.5 TSI de 130 caballos.

Habrá también tres opciones diésel de 115, 150 y 200 CV, basadas todas en el bloque 2.0 TDI, que al filtro de partículas correspondiente suman el sistema de doble dosificación de AdBlue (aditivo de urea) que acabamos de conocer en la octava generación del Golf. Con él, las emisiones de NOx del Octavia -y las del modelo de VW- se reducen cerca de un 80%. Las dos versiones más potentes podrán solicitarse con tracción total.

Si bien ya era toda una referencia en habitabilidad y volumen de carga, el nuevo modelo checo aún da más en este campo. Crece ligeramente a lo largo y a lo ancho, y ello le permite ofrecer en las plazas traseras hasta 78 centímetros de espacio para las piernas, una cifra sin duda extraordinaria. El maletero alcanza los 600 litros en el modelo de carrocería berlina y los 640 en el de carrocería familiar (Combi).

Primer Skoda en montar 'head-up display'

El Octavia será además el primer Skoda en montar head-up display, faros matrix full led (en su versión tope de gama), intermitentes dinámicos y la última generación del panel de instrumentos digital y personalizable Virtual Cockpit, con pantalla de 10 pulgadas, el mismo tamaño que podrá tener la situada en la consola central.

También es novedad la tecnología de cambio electrónico de marchas en la transmisión DSG, por la que el selector de velocidades ya no está conectado mecánicamente a la caja de cambios, sino que la relación elegida se comunica de forma electrónica. Así, la familiar palanca DSG deja paso a un pequeño interruptor basculante donde se seleccionan las opciones habituales. No conocemos el aspecto de este nuevo mando porque la marca no ha facilitado imágenes del habitáculo del coche, sino solo dos fotos del exterior del Combi, y camuflado.

Otras primicias tecnológicas son el Asistente de Prevención de Colisión, que otorga una capacidad de giro del volante extra en caso de colisión inminente y permite por tanto realizar una maniobra evasiva controlada, y la Alerta de Salida, que avisa al conductor si otro vehículo o un ciclista se acercan por detrás cuando se dispone a abrir la puerta.

El nuevo Skoda Octavia será presentado oficialmente el próximo 11 de noviembre.

En la cuarta generación del Octavia debuta, por último, un puñado de esas soluciones prácticas de las que siempre han distinguido a la marca checa y que buscan hacer más fácil y agradable la vida a bordo. En la puerta del conductor, el ya clásico paraguas tiene ahora la compañía de un cepillo de mano y los pasajeros posteriores disponen de bolsillos para teléfonos móviles en los respaldos de los asientos delanteros, además de un paquete Sleep (opcional) que les proporciona dos grandes reposacabezas y una manta para la banqueta trasera.

El Octavia Combi añade un equipo de redes de maletero mejorado y más cómodo de usar junto con una nueva cubierta de carga extraíble, bajo la cual se ha habilitado un espacio de almacenamiento suplementario.

El nuevo modelo será presentado oficialmente el próximo 11 de noviembre, momento en el que podremos observar su aspecto ya sin camuflaje. En el mercado español, se ofrecerá en tres niveles de acabado, llamados Active, Ambition y Style. A lo largo de 2020 llegará su versión más campera, conocida como Scout, y la versión deportiva RS se sumará a la gama en una fecha aún por determinar.