López Miras se ríe de todos los empleados públicos en su cara

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, nos ha puesto a la Región de Murcia como ejemplo de “administración dinámica, ágil y transparente, capaz de recuperar la confianza de la sociedad y contribuir a que la participación ciudadana sea cada vez más frecuente y enriquecedora”.

¿De verdad que ningún sindicato de empleados públicos no va a pedir la dimisión del presidente por reírse en la cara de miles de empleados públicos y hasta de los opositores?

Estas declaraciones las realizó en la inauguración de la jornada ‘Transparencia, Ética e Integridad en las Administraciones Públicas’.

El propio presidente anunció que plantea modificar la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, con una disposición final en la ley de presupuestos “con el objetivo de racionalizar la estructura administrativa”, aseguró. En concreto, y según explicó el presidente, “se trata de un sistema de supervisión continua de los entes públicos, comprobando si persisten los motivos por los que en su día se justificó su creación, si siguen siendo sostenibles financieramente y si son el medio más idóneo para conseguir sus fines y no existe ningún tipo de duplicidad”.

Vamos por partes porque la verdad, o yo me he vuelto gilipollas -que es posible- o el presidente no sabe ni lo que tiene en sus manos.

¿Alguien le ha dicho a López Miras que el SMS lleva años sin resolver las oposiciones de los años 14, 15 y 16, y que estamos a las puertas del año 2020?, ¿Eso es una administración ágil?

¿Al presidente no le han dicho que muchos de los opositores de Educación de hace dos años, de Secundaria, aún no han podido ver sus exámenes? ¿Esto es transparencia?

Pero demos un paso más allá, ‘racionalizar la estructura administrativa’, dice. Esto sí que es de nota. Un tipo que duplica direcciones, que ha conseguido crear un entramado administrativo que ni los funcionarios saben de quien dependen, existe un Instituto de Turismo que cambia de jefe como el que se cambia de calcetines, una Dirección General de Turismo y se lleva al consejero a Cartagena. Este tipo se ríe de nosotros con nuestro consentimiento.

'Un Gobierno abierto', va y suelta. Pues entonces por qué no abre las puertas del INFO, donde las ayudas europeas gozan de cualquier cosa menos de transparencia y claridad, con todo un entramado viviendo de ello muy bien, por no hablar de los abogados que pagan los contribuyentes a ex altos cargos.

Después de escuchar al presidente decir esto en unas jornadas sobre Transparencia, Ética e Integridad, y los sindicatos de la función pública siguen sin pedir su dimisión, ya me puedo esperar cualquier cosa.

Ya no solo se ríen de los opositores, de los interinos, de los contribuyentes, es que ya se cachondea hasta de su cuerpo funcionarial. Se ve que palos con gusto no duelen.