Sabotaje Teatro representa 'Was Soll Ich Tun?: Extranjería, origen, esclavitud' en los Refugios de la Guerra Civil

'Was Soll Ich Tun?: Extranjería, origen, esclavitud' es la propuesta escénica que la compañía Sabotaje Teatro pone en escena este viernes 17 de mayo, a las 20 horas, en el Museo de los Refugios de la Guerra Civil en Cartagena. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del festival Mucho Más Mayo.



Sabotaje Teatro presenta el resultado de la investigación sobre extranjería y trabajo realizada durante los últimos meses y que ha concluido con una semana de residencia en la caja escénica del Párraga.



Una puesta en escena donde la irrupción de lo real se fusiona con una cuidada dramaturgia visual a partir de historias de inmigrantes de nuestra ciudad y de españoles que han trabajado en Alemania. Una voz portadora de rabia antigua, y una bailarina con diversidad funcional que ya no baila, habla.



Esta segunda producción de Sabotaje Teatro forma parte de una trilogía entorno al trabajo que comenzó con 'Azul Kieslowski', que también se mostró en Mucho Más Mayo. En este caso, el viejo problema de la extranjería se aborda desde un punto de vista político - qué hacemos con el otro, espejo de nosotros mismos - y personal - ¿cuál es el límite elástico del desarraigo, del desencanto? -.



En 'Was soll ich tun?' hay testimonios de los que vienen y los que se van: personas extranjeras que desarrollan su labor profesional en el campo de Cartagena, en el cuidado de niños y ancianos o españoles que recientemente han trabajado en Alemania, Francia o Inglaterra. Todo ello articulado mediante una teatralidad que reflexiona sobre su propia naturaleza y en la que se conjuga música en directo, danza integrada, teatro documental y una práctica escénica poética.



La entrada es libre hasta completar aforo.