Los ‘tratos de favor’ entre el Gobierno murciano y la Universidad Católica de Murcia

La relación entre las universidades y las administraciones públicas están en el ojo del huracán tras descubrirse las numerosas ilegalidades en el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que han llevado finalmente a su dimisión. A través la exclusiva de eldiario.es se ha podido comprobar cómo estos dos organismos estructuran relaciones opacas de mutuo beneficio.

Una de las primeras evidencias que ponen de manifesto esta relación consiste en mirar el currículo. Se trata de saber dónde has comenzado o dónde has acabado. En la Región de Murcia esta unión se presenta a través de los numerosos cargos del Partido Popular y su relación, pasada, presente, o futura con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). A costa del 'clientelismo' de las administraciones murcianas, copadas por el Partido Popular desde hace más de 20 años, la UCAM, presidida por José Luis Mendoza, se ha visto beneficiada y enriquecida.

La cesión gratuita de terrenos a la UCAM

Joaquín Moya-Angeler Sánchez es ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia y ex delegado de Relaciones Institucionales (2011-2014). Además, es ex Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia (2003-2011), y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular Región de Murcia.

Fue profesor de Tributación Local de la UCAM en el Máster de Asesoría Fiscal, y participó en la Junta de Gobierno que cedió gratis terrenos a la UCAM en septiembre de 2005. De hecho, un informe de 2016 de Intervención General del Estado consideró nula tanto la concesión de la parcela, como las actuaciones previas y necesarias para la firma del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y la UCAM, al contemplar varias irregularidades.

Pese a ello, el caso fue archivado a finales de 2016 por la Audiencia Provincial, desestimando el recurso que el fiscal Anticorrupción y el partido Podemos presentaron. La resolución señalaba que de las actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción no se deducía indicio alguno de que el presidente de la citada universidad, José Luis Mendoza, hubiera podido incurrir en un presunto delito de prevaricación o en alguna otra ilicitud penal. Los terrenos, originalmente valorados en dos millones de euros, han aumentado su valor (tras su cesión) en cuarenta millones.

Los terrenos ilegales de la UCAM

Antonio Javier Navarro Corchón es concejal del Partido Popular, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia y delegado de Urbanismo y Medio Ambiente-Huerta. Además, es profesor del postgrado de Experto Universitario en Urbanismo de la universidad católica.

El delegado de Urbanismo estaba al frente de la concejalía cuando se declararon ilegales las obras en el Campus de Los Jerónimos de la UCAM, en marzo de 2016. La fiscalía se encuentra, a día de hoy, investigando las supuestas irregularidades en la construcción en suelo no urbanizable de siete edificios levantados en zona de huerta protegida.

De hecho, por ese entonces, el político del PP José Luis Camacho Porto era el jefe del servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Murcia, sección que debe velar por la legalidad de las construcciones que se llevan a cabo en el municipio murciano. Simultáneamente, impartía clases en la institución privada y pasaba frente a los edificios ilegales a diario. En una entrevista, el edil popular se limitó a asegurar que tendía a "pensar bien de la gente" y a señalar que era posible que "no hubiera visto esos edificios". Actualmente es profesor en la adaptación al grado en Ingeniería Civil de la UCAM.

Asimismo, Nuria Fuentes, actual directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, fue directora general de Urbanismo en esta misma época, y antes, profesora asociada de Derecho de la Seguridad Público Privada en el grado de Criminología de la universidad católica.

El medallista olímpico que se pasó a la universidad privada

Antonio Peñalver, ganador de una medalla de plata en Decatlón en Barcelona (1992), fue nombrado director general de Deportes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2007. Días antes de cesar en su cargo, con la llegada del nuevo presidente al gobierno regional en 2015, dejó firmados 27 contratos con la UCAM a través de la sociedad pública Centro de Alto Rendimiento, por un importe total de 220.000 euros y sin mediar convocatoria pública alguna.

A los tres meses era contratado como profesor sin respetar los dos años de espera que dicta la norma sobre incompatibilidades. El atleta declaró que no tuvo intención, con la firma de esos contratos, de beneficiarse. Actualmente es profesor en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la universidad católica.

La consejera de Deportes enganchada al baloncesto

Adela Martínez-Cachá, actual consejera de Educación, Juventud y Deportes del PP desde 2017, es ex consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (2015-2017) y ex concejal del Ayuntamiento de Murcia (2007-2015).

Ha sido profesora agregada de la universidad católica en el Área de Microbiología e Higiene de Alimentos. Dirigió la Escuela de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM y fue coordinadora del Máster Oficial de Postgrado de Nutrición y Seguridad Alimentaria en este centro universitario.

Este año el equipo de baloncesto de la UCAM recibirá 100.000 euros de subvención nominativa del gobierno regional, concretamente de la consejería que preside Cachá. En una visita a la plantilla, la consejera mostró su apoyo al proyecto del UCAM, del que su Gobierno se siente "muy orgulloso"­. También aseguró haberse "enganchado" al baloncesto tras sus últimos partidos.

La consejera de Sanidad que abrió las puertas de los hospitales públicos a la UCAM

Encarna Guillén Navarro es ex consejera de Sanidad del Partido Popular. De 2013 hasta que le asignaron dicho puesto, a mediados de 2015, fue directora de la cátedra de Genética Médica y Enfermedades Raras de la UCAM.

A finales de 2016, pocos meses después de que estuviera en nómina de la universidad católica, su consejería adoptó decisiones que afectaban directamente a la institución privada, abriendo la puerta de los hospitales públicos para que los estudiantes de la UCAM hicieran sus prácticas, en detrimento de las instituciones de educación superior pública de la Región de Murcia.

La lista de políticos del PP relacionados con la UCAM no acaba con estos nombres. Sin ir más lejos, el ex presidente de la comunidad murciana y actual Eurodiputado por el PP, Ramón Luis Valcárcel, intervino en 2009 en la cátedra de "Ética, política y humanidades", que involucró en sus charlas a personajes tan ilustres como el ex presidente José María Aznar, el ex ministro de interior Jaime Mayor Oreja, y la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

El ex presidente del gobierno español, José María Aznar, siendo investido Doctor Honoris Causa por la UCAM

Asimismo, la católica da cobijo entre sus filas al hermano del ex presidente murciano, Carlos Valcárcel Siso, que imparte clases como profesor de Derecho Civil en la entidad. También tenemos a Juan Hernández Albarracín, reciente ex consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo del Partido Popular, que semanas antes de integrarse miembro del Gobierno Regional fue nombrado también director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM.

El actual consejero de Presidencia, Pedro Rivera Barrachina, fue profesor del máster de Abogacía de la universidad católica. Por otra parte nos encontramos con María Victoria Fernández Ilundain, exjefa de prensa de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, y actual profesora en el postgrado Experto Universitario en Comunicación Política e Institucional de la institución educativa privada.

También está Andrés Pacheco Guevara, expresidente de la Audiencia Provincial de Murcia, que es profesor en máster de título propio en Psicología de Emergencias y Catástrofes de la UCAM.

Además, María Dolores Sánchez Rodríguez , jefa de Protocolo del Ayuntamiento de Murcia, es al mismo tiempo profesora de máster Título Propio en Protocolo y Consultoría de Imagen de universidad católica. También está Juana Mulero Cánovas, directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, que fue profesora titular de Nutrición y Biología en la UCAM, directora del máster en Nutrición Clínica y secretaria del departamento de Tecnología de los Alimentos y Nutrición.

Bonus: cuando Mendoza hacía campaña a favor del PP

Por si quedaba alguna duda de la estrecha relación entre la universidad católica y el gobierno murciano del Partido Popular, en las últimas elecciones autonómicas de 2015, el presidente de la UCAM hizo unas polémicas declaraciones en las que consideraba "un peligro grave" el hecho de que el candidato popular no saliera electo.

"Hay que apoyar a Pedro Antonio Sánchez. Votar a C's, PSOE o Podemos sería un desastre económico y moral para la región de Murcia", indicaba Mendoza, que veía en PAS un ejemplo de "buen catolicismo" al estar en contra del libre aborto. Cabe recordar que, a día de hoy, Pedro Antonio Sánchez se encuentra no solo fuera de la presidencia de Murcia, sino que está procesado por el caso 'Púnica', 'Auditorio' y 'Pasarelas'.