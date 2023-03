María Ana Arévalo: “Cuando es una mujer, y encima joven, la que habla, siempre se la cuestiona más”

Dicen las expertas que los liderazgos de la mujer son – por lo general – más diplomáticos y empáticos que los de los hombres. Aunque el número de mujeres en puestos de responsabilidad va creciendo año tras año (en el año 2022, el 36 por ciento de los puestos directivos eran ocupados por mujeres), aún queda mucho por hacer.

Nuestra entrevistada es la abogada María Ana Arévalo (Cartagena, 1990). A sus treinta y dos años, es directora jurídica de Salzillo Global, un grupo empresarial murciano que en 2023 suma más de 2.500 trabajadores y tiene presencia en toda España. Nos atiende al otro lado del teléfono para charlar, entre otras cosas, de cómo es abrirse paso – y de qué manera – en un mundo dominado por los hombres.

La obligación de validar, hombres mediante, la opinión de una, ha llevado a muchas mujeres a padecer el síndrome de la impostora, un fenómeno psicológico en el que una persona siente que no merece sus logros, y que en realidad no es tan competente como otros creen. Es como si sintiera que ha engañado a los demás haciéndoles pensar que es más capaz de lo que realmente es, sintiendo que los logros propios son el resultado de la suerte o de factores externos, en lugar de su propio talento o esfuerzo. También pueden tener miedo de ser descubiertos como “fraudes” en su trabajo o en otras áreas de su vida. Dentro de ese contexto, María Ana confiesa que no esperaba alcanzar un puesto tan importante a una edad tan temprana: “Cuando a una la cuestionan cinco veces antes de darle la razón, llega a cuestionarse a sí misma también. Uno de los problemas a asumir es que tienes que demostrar lo que vales el triple que un hombre.” Un problema que, cuenta, no queda sólo en la valía, sino en la autoridad: “A veces, cuando tú, en teoría, eres experta en la materia, se busca una segunda opinión en algún hombre de la reunión, ¡aunque él no tenga ni idea del tema! Tengo amigas que trabajan en construcción e industria, ingenieras y jefas de obra, cuentan cada cosa… Cuando es una mujer, y encima joven, la que habla, siempre se la cuestiona más”.

Uno de los pilares fundamentales de las políticas que persiguen el objetivo de lograr una inclusión segura para las mujeres en el ámbito laboral son los planes de igualdad. Los planes de igualdad son un conjunto de medidas que se establecen en una empresa o institución para asegurar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y trato justo en el lugar de trabajo. Estos planes tienen como objetivo prevenir cualquier tipo de discriminación basada en el género, y fomentar la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Los planes de igualdad suelen incluir medidas como la promoción de la igualdad salarial, la eliminación de estereotipos de género, el fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar, y la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo. Una cuestión que no es sencilla si se tienen en cuenta los distintos marcos legislativos de los sectores empresariales.

María Ana explica que, en su grupo, han tenido que hacer varios planes distintos para adaptarlos a las necesidades y realidades de cada sector al que pertenecen sus empresas: “Hay sectores que están muy masculinizados en los que hay que procurar garantizar la presencia femenina, sobre todo porque las mujeres están perfectamente capacitadas para llevar a cabo esas actividades.” “Por otra parte” continua Arévalo, “los planes de igualdad tratan mejorar y corregir la legislación vigente” como los problemas de brecha salarial: “Es importante establecer también medidas correctoras a nivel retributivo; se hace una valoración de cada puesto de trabajo y se trata de eliminar las desigualdades cuando se aprecia una diferencia salarial.” También lanza un alegato para matizar que cumplir la ley no es suficiente: “En definitiva, en Salzillo, como ocurre en la sociedad, vamos adoptando los cambios que vienen impuestos por la legalidad vigente, pero acabamos asumiéndolos como parte de nuestra política empresarial y de nuestra responsabilidad social, de forma que creamos un entorno profesional más seguro para toda nuestra plantilla, a la hora de alcanzar la igualdad de oportunidades, de derechos, y de conciliación entre la vida laboral y la personal”.