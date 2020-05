Los municipios costeros murcianos exigen garantías para abrir las playas en la fase 2

Los alcaldes ribereños de la Región de Murcia se han reunido telemáticamente este martes con el Gobierno autonómico para abordar en qué condiciones se reabrirán al baño público las playas este próximo lunes en caso de que la Comunidad autónoma pase a la fase 2. Los primeros ediles costeros, independientemente de su signo político, han coincidido en que son necesarias medidas más concretas para garantizar las distancias de seguridad en las playas, y han reclamado más ayudas económicas para hacer frente a los gastos extra que supondrá esa reapertura en la fase de desescalada.

De cara a la limitación del aforo, las localidades costeras han preguntado en su reunión con el Gobierno regional cómo se controlará el acceso: por señalamiento, o mediante personas que controlaran la entrada de personas. Y si fuera el segundo caso, quién se tendrá que encargar de la vigilancia en el acceso. El segundo punto consultado ha sido en torno a la higiene: cómo se realizará el proceso de limpieza de playas, con qué frecuencia se aplicará y qué materiales son los idóneos para realizar esa limpieza.

Finalmente han transmitido una reclamación a la Comunidad Autónoma en cuanto a la ayuda económica dentro de un plan de contingencia por el impacto que la COVID-19 va a tener en las playas. Es decir, el coste que va a tener para ellos aplicar todas las medidas de seguridad y salud para que la población pueda disfrutar con tranquilidad de las playas.

"No se ha avanzado demasiado, y queda pendiente una nueva reunión este viernes", ha asegurado a eldiario.es Región de Murcia el alcalde socialista de Los Alcázares, Mario Pérez, quien no confirma que esté esa posibilidad encima de la mesa pero sí recuerda que podría decidirse desde la Región no abrir las playas en la fase 2. "Se puede pasar de fase con restricciones y una podría ser esa; hay que valorar muchos aspectos".

Desde el pasado 18 de mayo, las islas canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa se encuentran en la fase 2. Según recoge el BOE, los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa "desde el punto de vista medioambiental y sanitario" cumpliendo con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. Se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico.

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios ribereños (Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Mazarrón y Águilas) han coincidido en reclamar al Gobierno murciano que aumente las subvenciones para el Plan COPLA (Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia). "Necesitamos más ayuda para hacer frente al aumento de los costes que va a suponer abrir las playas", asegura Pérez.

Algunos datos que cita el alcalde de Los Alcázares: este año necesitarán al menos el doble de socorristas que otros veranos, lo que supondría un gasto de 260.000 euros. También habría que añadir la contratación de otro servicio de limpieza de playas, que son 30.000 euros más. "Se nos va el presupuesto ya a 300.000 euros sin contar con el coste de si hay que cercar o no las playas; es mucho dinero y la Comunidad autónoma habrá que ver si tiene intención de ayudarnos".

"Falta de directrices concretas"

En el Ayuntamiento de San Javier se encuentran en una situación similar en cuanto a "la falta de directrices concretas y la dificultad de parcelar playas; llevamos tiempo estudiando las posibilidades", aseguran fuentes municipales. Como los demás, están pendientes de lo que apunte esta semana el Instituto de Calidad Turística que trabaja sobre el tema de protocolos seguros de productos, destinos turísticos y playas. Y que en principio tendrá un informe listo este jueves.

"Si se adelanta el baño en las playas, se dificultarán los trabajos; pero no está claro que se vayan a abrir sin garantías, ahora mismo no hay una decisión concreta", según las mismas fuentes.

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno (PSOE), no tiene dudas y considera que las playas se van a reabrir "seguro". Pero, en su opinión, no se puede dejar la responsabilidad del distanciamiento social "a la buena voluntad de la gente". Por eso, en su Ayuntamiento están estudiando "otras medidas (como parcelar las playas) para garantizar que ese distanciamiento se cumpla".

También en Cartagena se están barajando distintas alternativas, como en el resto de municipios costeros. Habrá que esperar hasta el viernes para saber si se toma alguna decisión consensuada entre todos, o cada uno tendrá que armarse su propio protocolo.