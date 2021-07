Águilas adelanta la vacunación de segundas dosis

El Ayuntamiento de Águilas ha informado de que este viernes, 16 de julio, de 9:00h a 14:00h recibirán la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 las personas que recibieron la primera dosis de Pfizer el 25 de junio. Será en el Centro Comercial Águilas Plaza. El número aproximado de dosis que prevé poner el Servicio Murciano de Salud son 2.500.

Ese mismo día, de 17:00h a 20:00h, también se vacunará de su segunda dosis a las personas que recibieron la primera dosis de Astrazeneca el 14 de mayo. Y se prevé administrar un número aproximado de 1.874 vacunas. Las personas que hayan pasado la COVID no recibirán la segunda dosis.

Por la tarde, de 17:00h a 20:00h, se vacunará con la primera dosis a las personas nacidas entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1991. Se les administrará la vacuna a unas 700 personas que tengan cita.

Los sanitarios han recordado que actualmente está abierto el servicio de autocita, así que las personas que aún no se han vacunado mayores de 30 años, deben coger cita a través de esta aplicación. Las personas que no dispongan de internet y no puedan solicitar su autocita para la vacuna, pueden ir a la Casa de la Juventud Capri, donde el Ayuntamiento de Águilas ha habilitado una oficina de información y ayuda para este trámite. En horario de 9h a 14h, de lunes a viernes, podrán ser ayudados por personal técnico de la Concejalía de Juventud para solicitarla. Deben llevar su tarjeta sanitaria.

Para quienes sí disponen de internet, pueden hacerlo a través de la web Murciasalud y de la APP que se puede descargar en el teléfono móvil, para elegir entre los días y fechas disponibles para la vacuna. La cita se solicita como cualquier otra visita al médico de cabecera, a través de la web o de la aplicación 'Cita previa SMS'.

La forma de obtener la cita es muy sencilla. Una vez se entra en la web o en la aplicación móvil, hay que rellenar el código de identificación personal (CIP) que figura en la tarjeta sanitaria y la fecha de nacimiento. Entre las opciones que aparecen hay que pinchar en 'cita vacuna covid-19'. El sistema ofrecerá el primer hueco disponible en el punto de vacunación al que pertenece el usuario. Una vez confirmada, ya tendrá su cita.