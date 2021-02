La alcaldesa de Cartagena pide al Gobierno regional más agilidad para cumplir las decisiones del Comité COVID

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, va a solicitar al Gobierno regional más agilidad administrativa para cumplir las decisiones del Comité COVID y que, si este lunes se decide que los bares y restaurantes del municipio pueden reabrir porque las condiciones sanitarias son mejores que esta semana, que se les permita hacerlo el martes, sin necesidad de esperar un día más.

“El equipo de gobierno tiene muy claro que la prioridad máxima es la salud de los ciudadanos y que vamos a seguir las directrices de las autoridades sanitarias, que son las que tienen las competencias. Pero, si todo sigue como hasta ahora, con menos contagios y menos tensión hospitalaria, y se empiezan a flexibilizar las medidas, desde el Ayuntamiento vamos a pedir que también se permita que el uso de las mesas de las terrazas no esté limitado sólo a convivientes. La ciudadanía ha demostrado ser responsable, tiene muy claro de que deben ser ejemplares, incluso en los bares y restaurantes, y pedimos que eso se tenga en cuenta”, ha precisado la alcaldesa.

Castejón ha recordado que, mientras las restricciones se mantienen, se puede seguir apoyando a la hostelería, comprando para llevar a casa o envío a domicilio.

La crisis sanitaria no es lineal, ha recordado la alcaldesa, que ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos. “La curva de los contagios sube y baja, por eso es fundamental que cumplamos la normativa. Mientras no se levantan las restricciones, debemos seguir autoconfinados. No podemos bajar nunca la guardia. De hecho, cuando se levanten las restricciones, tendremos que salir con mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, evitando aglomeraciones y cumpliendo toda la normativa”, ha indicado Castejón.

Por su parte, el Ayuntamiento, que aprobó prorrogar la suspensión de todas las actividades municipales presenciales hasta el próximo 14 de febrero, esperará a conocer el lunes las decisiones del Comité COVID para retomarlas, siempre con las restricciones que sean necesarias. “Iremos abriendo de forma progresiva, con las limitaciones que Sanidad indique”, ha señalado.

La alcaldesa ha informado a los portavoces de los grupos municipales de esta situación, durante la reunión de la junta de portavoces extraordinaria que se ha celebrado esta mañana. “El COVID no entiende ni de Gobierno ni de oposición, ni de colores políticos. Tenemos que ir todos a una”, ha explicado.