La banda de música juvenil de Calasparra presenta a sus nuevos miembros

El Auditorio Cine Rosales de Calasparra ha acogido este fin de semana la presentación de los nuevos miembros de la banda de música juvenil, en un concierto al aire libre del que pudieron disfrutar todos los asistentes.

Durante el concierto se pudieron escuchar las bandas sonoras de películas tan conocidas como A Million Dreams de 'The Greatest Showman Cast', See You Again de la película ‘Fast and Furious 7', también la banda sonora de 'Piratas del Caribe' y la de clásicos tan conocidos como 'Indiana Jones' y 'Tiburón', entre otras.