8M, todas menos tú

Desde la ventana de mi casa veo el sábado por la mañana cómo decenas de personas hacen fila para entrar al estadio de La Condomina y ver el partido de fútbol que se jugará a continuación. Me extraña que nadie haya puesto el grito en el cielo ante esta celebración deportiva, que no se cuelguen carteles diciendo que el fútbol no nos representa, que no se graben vídeos con personas hablando sobre las dificultades vitales que les han supuesto las restricciones de la pandemia frente al sinsentido de reunir a tantas personas alrededor del fútbol. Sobre todo, me extraña que el Gobierno regional haya permitido que se celebre ese mismo partido al mismo tiempo que pedía al delegado del Gobierno que no diera permiso para el 8M. Ese mismo Gobierno que ha permitido celebrarse 419 manifestaciones o concentraciones durante la pandemia. No sé cómo entender esta situación; pareciera que se pueden celebrar todas menos tú.

La plataforma Colombine de Mujeres Periodistas Feministas de la Región de Murcia decidimos este año no manifestarnos en la vía pública y, en lugar de ello, hacer una acción simbólica en la plaza de la Merced: dibujado con pigmentos en la plaza de la Merced unas tijeras cortan los hilos que cosen una boca. "La pandemia ha devuelto a las mujeres a lo doméstico. No al retroceso, queremos contar. Queremos estar", manifestamos en un tuit. Pero no tiene ningún sentido atacar otras manifestaciones del 8M que cumplen con las normativas de seguridad, tal y como se hace con otros eventos o concentraciones.

#QueremosContar (lo)

La Plataforma Colombine de Murcia reivindicamos el papel de la mujer en el ámbito de lo público.

La pandemia ha devuelto a las mujeres a lo doméstico. No al retroceso, queremos contar. Queremos estar.#8M2021#PlataformaColombineRM pic.twitter.com/KO1K0Abzdk — COLOMBINE Mujeres Periodistas Feministas RMurcia (@PColombineRM) March 8, 2021

El feminismo, plural y diverso, es un movimiento con mucha fuerza porque todavía, desgraciadamente, hay muchos ámbitos en los que luchar. Me parece muy interesante esta reflexión de la socióloga Eva Illouz en una entrevista en una entrevista a El País, en la que compara el feminismo con el cristianismo como batalla cultural. "La diferencia es que, al contrario del cristianismo, éste no ha contado con estados ni ejércitos para defenderlo. Al revés: no solo nadie lo defiende, sino que es atacado sin cesar. Aunque esa es, después de todo, la forma habitual de protegerse que tiene el patriarcado: a través de la denigración. Hay que distinguir las críticas justificadas al feminismo –que, como cualquier movimiento, por muy justo que sea, puede tener alguna deriva– con los ataques que emanan de viejas ideologías que una parte de la población no quiere superar", explicó la pensadora francoisraelí.

La cruzada anti8M suena a eso: a viejas ideologías que una parte de la población no quiere superar. Lo irán haciendo porque nuestra lucha no va a cesar.