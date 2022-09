Más agua y menos AVE

Antes de que llegara a la presidencia del PP nacional, la imagen que tenía de Feijóo era la de un hombre serio, que ponderaba cada una de sus palabras y que, por mor de esa contención, evitaba meterse en polémicas y líos innecesarios. Con el transcurso de los meses, esa percepción ha cambiado -y no precisamente a mejor-. Su afán por posicionarse de partida contra todo lo que proponga el Gobierno central le ha hecho elegir, en no pocas ocasiones, callejones sin salida que limitan el recorrido de su discurso y que le llevan a caer en groseras contradicciones difíciles de excusar. Sirva como último ejemplo de este sorprendente comportamiento las declaraciones que realizó la semana pasada en Murcia, en las que sostenía que “con unos kilómetros menos de AVE y unos kilómetros menos de autovía, tendríamos unas infraestructuras hidráulicas que aportarían mucho más a la economía que las inversiones viarias y ferroviarias que hemos hecho”.

Reconozco que, cuando escuché esta reflexión en voz alta, no acerté a colegir si el líder gallego era un valiente o un insensato. Valiente, por priorizar, en tiempos de urgencia y de crisis económica, una línea de inversión; insensato, por querer mermar la posibilidad de que la Región de Murcia quede óptimamente interconectada con el resto de España y de Europa. Minutos más tarde me decanté por la segunda opción: Feijóo se había arrojado al agua sin calcular que no iba a hacer pie y que realizar esas declaraciones, en este preciso momento, y en una comunidad como la murciana, podía enfadar a unos cuantos miles de ciudadanos. La pregunta que, desde mi modesta posición, se le puede devolver a Alberto Núñez Feijóo es: ¿y por qué no ambas cosas a la vez? ¿Es que la Región de Murcia no se merece más kilómetros de alta velocidad y unas mejores infraestructuras hidráulicas? Con sus palabras, Feijóo condenó a la Región de Murcia a un futuro frustrante y desolador: o nos morimos de sed o nos quedamos aislados del resto del mundo. O desde otro punto de vista: el agua es un plus -y no un derecho- que solo llegará en las condiciones deseadas si se renuncia al resto de reivindicaciones completamente legítimas.

El atolladero discursivo en el que se metió Feijóo -y del que, tarde o temprano, tendrá que dar una serie de explicaciones que probablemente lo empeoren todo más- solo se explica desde una mal calculada aritmética electoral. Las municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina, y el PPRM está estancado -por las limitaciones de su candidato, López Miras- en la horquilla de los 18-19 escaños. Hay que arañar votos de donde sea. Y el caladero tradicional de votos del PPRM es el sector agrario, el cual, desde hace unos años, ha sido fagocitado por el discurso ultra de Vox. El mensaje de “agua a costa de lo que sea” constituye la reformulación histriónica y desesperada del “agua para todos”, en una coyuntura en la que -como ya hemos subrayado varias veces- el discurso de “España nos roba el agua” ya no tiene la capacidad de movilización ciudadana que tenía en periodos anteriores.

Además -y esta es una segunda y desoladora lectura de sus palabras-, el “menos AVE y más agua” de Feijóo supone el reconocimiento implícito de que la llegada inminente de la alta velocidad a Murcia es algo que, desde el PP, se asume que rentabilizará el gobierno central y, por ende, el PSOE. Desde esta perspectiva, sostener que, con menos kilómetros de vías se podría invertir en más infraestructuras hidráulicas, es el equivalente a decir que la culpa de la falta de agua en la Región de Murcia la tiene Sánchez por haber traído el AVE. Un disparate argumentativo desde todos los prismas posibles. Feijóo ha querido abrigar a los agricultores para que le devuelvan su fidelidad de voto. Y, con una torpeza propia de un principiante o de un desconocedor de la realidad y necesidades de la Región de Murcia, con este gesto de amor visceral al campo ha dejado destapados a tantos murcianos que necesitan de buenas conexiones ferroviarias con Madrid y, por extensión, a un sector turístico que cada vez tiene más peso específico en la economía del territorio. Si lo que pretendía Feijóo era echarle una mano a López Miras para mejorar sus expectativas electorales, en verdad que lo ha hecho -pero al cuello.