Y Ciudadanos, también

Cuando apareció el caso de la vacunación de Villegas y los altos cargos de la consejería de Salud, la consejera de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal (Ciudadanos), salió como toda una adalid de la democracia a pedir su cabeza, la lista de los vacunados, una comisión de investigación y una hoguera en la plaza pública para que el fuego de la justicia redujese a cenizas a los responsables de tal ignominia. Madrid (y Barcelona) imponían a Martínez Vidal, también presidenta regional de Ciudadanos, distanciarse con el PP en un tema tan delicado, más aún a las puertas de unas elecciones catalanas que pueden suponer la práctica extinción de los naranjas.

Sin embargo, tras las reuniones entre las cúpulas regionales de Partido Popular y Ciudadanos, el suflé fue bajando y diluyéndose en un mar de excusas. Villegas dimitió porque, tal y como él mismo reconoció, el ruido no le permitía seguir. El ruido al que se refería el doctor Villegas eran los gritos de indignación de la sociedad murciana, que veía como desde su consejería se había tejido una trama corrupta para administrar vacunas "bajo mano" a altos cargos, familiares, obispos, alcaldes, concejales, presidentes de ilustres instituciones, etc... Ciudadanos trató de apuntarse el tanto de la dimisión, pero sus actos posteriores denotan un giro casi inexplicable, un "y ahora cómo salimos de ésta" en el que claramente nos faltan piezas por conocer. De exigir la lista de vacunados VIP, el partido naranja ha pasado a no enviar a ninguno de sus diputados a ver dicho listado... o al menos a intentarlo, porque la realidad es que la labor de Transparencia (consejería también en manos de Ciudadanos) está sirviendo únicamente para dificultar a los grupos políticos y a la sociedad poder conocer quién se ha saltado el protocolo de inmunización. De presentar una comisión de investigación en la Asamblea Regional, a echar sobre esta misma comisión un manto opaco de secretismo y tratar de dilatar el escándalo en el tiempo, dejando para 2.022 las conclusiones de dicha investigación (comisión para encontrar un listado que tiene el Gobierno regional del que forman parte, no lo olvidemos).

En toda esta crisis, ha llamado la atención la ausencia total de la vicepresidenta de la Región, Isabel Franco, también de Ciudadanos. La responsable de Política Social, Familia, Igualdad y LGTBI incluso asistió a reuniones del Consejo de Gobierno a las que sus compañeros de C's habían decidido no acudir. Isabel Franco es la máxima responsable de la gestión de las residencias de mayores en la Región de Murcia, principal foco de fallecimientos en la pandemia en nuestra tierra. Además, fue en una residencia donde se vacunaron el Obispo y otros miembros del alto clero, haciéndose pasar por capellanes. Aun así, faltaba una pieza para entender el puzzle completo de la recogida de carrete que ha emprendido Ciudadanos. Salvar a Isabel Franco no es importante para su partido, que ya la ha apartado de cualquier responsabilidad interna y la ha condenado al ostracismo. Hoy ya sabemos a qué se debía tanto el silencio de Franco como el giro de Ciudadanos: en Política Social, consejería en manos de los naranjas, también han sido invitados a una ronda de pinchazos fuera de turno.

Este escándalo es muchísimo mayor de lo que parecía en un principio. No se trata de un consejero avispado que se vacuna a escondidas y al que pillan con la jeringuilla en la mano. Se trata de una trama organizada para desviar recursos públicos sanitarios (las vacunas) a políticos, familiares y amigos, quitándoselas a quienes les corresponden (nuestros sanitarios, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas). Y Ciudadanos también es parte de ella. Es todo el Gobierno regional el que está corrupto y comprometido por este tema.

La Región de Murcia necesita una renovación democrática urgente. El escándalo de las vacunas revela una forma de actuar que no es nueva. Es el sistema de gobierno caciquil al que siempre nos han tenido acostumbrados en nuestra tierra. A ver si encontramos vacuna para esto.