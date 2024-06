Esas cosas que nos enfadan a los cartageneros

El día 9 de junio se celebran en España dos fiestas de sendas comunidades autónomas que en tal día histórico de 1982 inauguraron su estatuto de autonomía. Una es la Comunidad Autónoma de La Rioja. Otra es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y en Cartagena, lo normal ese día es que tus amigos locales te deseen un feliz día… de La Rioja.

¿Por qué se da ese rechazo hacia Murcia, ese comportamiento tan antipático? ¿Tiene alguna lógica, alguna causa? Pues mis amigos murcianos (cientos de ellos) deben saber que sí, y que si no entienden por qué mucha gente de Cartagena no se siente murciana, atiendan a la última anécdota que es mucho más que eso.

Es toda una categoría que explica cómo funciona el mecanismo mental de la gente de la ciudad de Murcia, y cómo para ellos es indetectable el centralismo murciano, pero para nosotros, no. Está muy claro. La historia que ilustra esto parece una capullada, una nimiedad, pero para mí que tiene su miga.

A finales de este mes de junio se ha producido una gesta deportiva que las portadas de nuestros periódicos (sí: a pesar de todo, también son nuestros periódicos) no han tratado bien. El Jimbee Cartagena, el equipo de fútbol sala de nuestra ciudad, ha ganado nada menos que la liga estatal de ese deporte en una final contra el equipo de la ciudad de Murcia, El Pozo. Era de esperar que los periódicos regionales hablaran de ese triunfo, que es único, singular y muy valioso. Un equipo deportivo de esta región gana una liga nacional, no es algo que pase todos los días.

Se me ocurren varios titulares periodísticos posibles: “El Jimbee Cartagena hace historia al ganar la liga nacional española de fútbol sala”, o “Gesta heroica del fútbol sala cartagenero”, o incluso, aunque se omitiera, como tantas veces, las palabras Cartagena y cartagenero, nos habría valido también este, que nos habría gustado menos, pero habría sido aceptable: “El Jimbee, un equipo de la región, gana la liga nacional de fútbol sala”.

Creo que eso habría tenido toda la lógica periodística, pero no. El titular elegido por el diario La Verdad fue este: “Otra ocasión perdida”, con una gran foto de dos jugadores de El Pozo Murcia con caras tristes de derrota. Y el del diario La Opinión es peor: “Eterno subcampeón”, con otra foto parecida de jugadores murcianos derrotados.

¿Cuál es el hecho noticiable, otra derrota murciana y nada más? ¿De verdad? ¿Dónde está la victoria cartagenera? Ah, sí, en el subtítulo y en letra pequeña. ¿No entienden esos periodistas que en Cartagena también leemos esos periódicos y que esas portadas son ofensivas para nosotros? Aunque en días posteriores sí que han tratado informativamente el tema de manera más adecuada, los titulares iniciales hieren los ojos.

Esos titulares habrían sido comprensibles si el equipo murciano hubiera caído derrotado ante otro equipo madrileño, catalán, andaluz o de Finlandia, pero no ante un equipo de Cartagena.

No es una polémica tonta, no es un asunto menor, no se queda en un error periodístico y nada más. Tiene calado social, político y me atrevo a decir que hasta histórico. Que no es ninguna tontería, en serio. Soy de los que piensan que las palabras son importantísimas.

Es como cuando las mujeres se quejan (y con razón) de que el lenguaje las excluye. Todo el mundo piensa en masculino y ellas quedan fuera de muchas expresiones, es verdad. Y en este otro terreno, aquí todo dios piensa en murciano y los de Cartagena quedamos ahí, fuera y abajo, en los subtítulos y gracias. No hay palabras importantes para nosotros. Aunque ganemos la liga. Es el mismico ejemplo.

¿Qué significa todo eso? Que hasta los periodistas deportivos tienen en mente que lo que pasa en la Región de Murcia es nada más que lo que pasa en la ciudad de Murcia, y a los demás que les den morcilla. Es un desprecio de manual. Es un centralismo no ya solo político, sino mental. Es un modo psicológico de actuar que lo impregna todo en esta Región que se llama Murcia, cuya única provincia se llama Murcia y cuya capital es una ciudad que se llama Murcia.

Es algo que no sucede en las otras comunidades uniprovinciales españolas, piénsenlo: no todos los cántabros son santanderinos; no todos los asturianos son ovetenses; no todos los navarros son pamploneses y no todos los riojanos son logroñeses. O con las provincias de Euskadi: no todos los vizcaínos son bilbaínos, no todos los guipuzcoanos son donostiarras ni todos los alaveses son vitorianos. Aquí es murciana hasta la costa murciana, aunque el municipio de Murcia no tenga ni un solo kilómetro de mar.

Y volviendo a esa magnífica tierra del vino: con cosas como esta, a mí no me volverá a extrañar que el próximo 9 de junio del año que viene haya más y más cartageneros que no sientan esta comunidad de Murcia como nuestra y que se deseen entre sí, por muchos motivos, un feliz día de La Rioja.