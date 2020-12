Día internacional del migrante: nada que celebrar, mucho que denunciar

El 18 de Diciembre es el Día de las personas Migrantes. El término Migrante es relativamente nuevo y ha venido a sustituir o englobar los siguientes términos (Inmigrante, Emigrante y Migrante), por tanto usar cualquiera de estas palabras sería correcto.

Desde el mapa estructural y socioeconómico español de nuestros días, decir inmigrante va asociado a personas del Magreb, norteafricanas, subsaharianas y latinoamericanas, porque desde esta perspectiva, nunca asociaremos inmigrantes con una persona llegada de Europa o américa del Norte.

Las estadísticas de población apoyan y difunden el mal uso del lenguaje desde la base.

Es habitual encontrar informes donde se distingue entre Población e Inmigración, y me pregunto si no sería más correcto indicar en las estadísticas o informes demográficos, Población nacida en el Estado Español y Población inmigrante para referirse a las personas que migran. ¿Acaso no es justo decir que las personas inmigrantes tienen reconocido el estatus de Población? Es una sutil diferencia, pero es muy pragmática y discriminatoria, y marca desde el principio la diferencia entre personas y lo otro, en este caso Inmigrantes.

Si desde la base no establecemos criterios de igualdad, jugamos con la ley de la discriminación.

La Región de Murcia ya es la tercera Comunidad española con más inmigrantes. Concretamente la inmigración supone en la Región, según datos de 2019, el 14,1% del total de la población. Este porcentaje es muy importante por lo que aporta a la economía de una comunidad.

Si lo plasmásemos una fórmula matemática, este porcentaje de población trabajadora daría una solución perfecta, donde la inmigración sería el elemento creado y avalado para dar salida a uno o varios sectores laborales con falta de mano de obra, como la agricultura o el trabajo de dependencia, cuidados y limpieza. Por tanto, si queremos hablar de inmigración deberíamos de hablar de esta fórmula y la necesidad de replantearla.

Es inevitable al hablar de este día no pensar en palabras como jornaleros, esclavitud laboral, CIE, pobreza, desigualdad, menores desprotegidos, mafias, cayucos. En definitiva, racismo. Por ello hoy, día 18, no hay nada que celebrar, no hay nada que nos haga sentir orgullosos como Humanidad. Hoy es un día para denunciar a un gobierno, en concreto al Ministerio de Interior que avala y sostiene una política migratoria que vulnera los derechos recogidos y garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo número 13 reconoce que migrar es un derecho.

España es el único país miembro de la Unión Europea que construye cárceles de seres humanos, denominadas CIE, a modo de guetos. Es el único país de la Unión Europea que criminaliza y condena, sin ser juzgados previamente, a hombres y mujeres, también a menores, sin ningún tipo de escrúpulos. Estas prácticas me recuerdan a tiempos pasados, relacionados con la esclavitud de seres humanos, donde los esclavos eran poco más que mano de obra. Esto demuestra que España y Europa siguen perpetuando políticas deconstructivas y no constructivas.

Por este motivo, este día debería servir para celebrar y construir el cambio que supone la inmigración en nuestro entorno socioeconómico y humanitario. En el último año, en España se han levantado diferentes voces que recogen el sentir de las personas negras africanas y afrodescendientes que luchan por visibilizar un entorno de reconocimiento e igualdad en positivo. Es el caso de CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España).

Es la primera vez que nace una plataforma creada por africanos y afrodescendientes con un fin muy claro: visibilizar a un sujeto político negro que nos represente y defienda nuestras políticas en materia migratoria, en educación y en representación pública.

También desde el ámbito empresarial llegan señales de la voluntad cambio de la comunidad negra y afrodescesndiente, como es el caso de la iniciativa Potopoto. Una plataforma educativa afro y afrodescendiente de cuentos africanos, talleres y otros recursos para la diversidad, que se dirige tanto a profesionales, como a padres y madres para recomponer el imaginario estereotipado que tenemos sobre África y sus habitantes.

No hay duda de que el problema de la inmigración es sin duda la propia inmigración. Por ello, en este año han surgido talentos que defienden o aportan soluciones a este proceso migratorio. Es el caso de African Projects, una asociación creada por jóvenes negros y afrodescendientes que cree que la solución está por apoyar y alentar el avance socioeconómico de la comunidad Negra y afrodescendiente a través de sus propios proyectos.

En el entorno empresarial y laboral de la población migrante, también está cambiando el discurso. Afortunadamente, el emprendimiento demuestra que se pueden cambiar los discursos negacionistas y racistas que se dirigen sobre la comunidad negra africana y afrodescendiente, en beneficio de la propia comunidad. En el caso del Sindicato de Manteros en Cataluña, formado en su mayoría por vendedores ambulantes inmigrantes, el poder asociativo de los miembros ha permitido la independencia económica y laboral con la creación y distribución de su propia marca de ropa, Top Manta.

Esta independencia tiene que ir unida a una calidad de vida que pasa por unas condiciones sociosanitarias y de vivienda adecuadas. Los últimos meses -e incluso los últimos días- en España nos han traído imágenes impactantes que ponen en evidencia cómo la desigualdad y falta de derechos puede ocasionar hasta la pérdida de vidas. La determinación ha llevado a la población de jornaleros inmigrantes de Huelva a crear un plan de acción que dé solución a la Vivienda Digna.

Por ello desde la asociación ASNUCI, una asociación creada sin ánimo de lucro compuesta esencialmente por personas socias inmigrantes procedentes de África, se lanzó una campaña de crowdfunding, con el fin de recaudar medios económicos que les permitiera crear el primer centro de alojamiento temporal para trabajadores inmigrantes sin hogar en la provincia de Huelva. A fecha de hoy, ya han conseguido el 78% necesario para acabar las obras.

Estos proyectos ponen de manifiesto que el emprendimiento de la comunidad negra africana y afrodescendiente puede ser una de las soluciones para luchar contra la desigualdad migratoria en nuestro país. La migración es un recurso social que aporta y dinamiza la economía. El Día del Inmigrante debe servir para identificar y celebrar lo positivo de compartir y de construir una sociedad en empatía e igualdad.