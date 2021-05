Doctora, ¿Dónde y cuándo me puedo vacunar?

La ciudadanía de muchos municipios de nuestra Región se encuentra desinformada y confundida. Muchas personas no saben, a día de hoy dónde y cuándo se pueden vacunar, por lo que se ven obligadas a acudir a la consulta de su médico de atención primaria para que les informe y oriente. Parece que no teníamos bastante los médicos de atención primaria con todo lo que ha supuesto de trabajo extra esta situación de pandemia, como es el control de los pacientes afectados por coronavirus, pautar el test de antígenos, PCR, control, seguimiento de sus síntomas, contactos, estar pendientes del cumplimiento de las cuarentenas, etc.

Pues no, no teníamos bastante y ahora nos encontramos que lo que tenía que ser la solución al problema de la pandemia, como son las deseadas vacunas, se está convirtiendo en una situación absurda y caótica.

La verdad es que empezamos bien con la vacunación en las residencias de mayores y los grupos sociosanitarios. Lamentablemente, después continuamos mal pues, como todos ya sabemos, el Gobierno de tránsfugas de López Miras cuando no se disponía en la Región de un abastecimiento suficiente de vacunas por causa de las farmacéuticas decidió saltarse el protocolo de vacunación y realizar una vacunación masiva encubierta. A día de hoy no sabemos a quién se vacuno y posiblemente nunca lo sabremos pues ,gracias al Gobierno de la compra de voluntades, les será muy fácil tapar la verdad. Una verdad que no le interesa a este Ejecutivo.

Y ahora, para seguir haciéndolo mal en el tema de vacunas desde la Consejería de Salud, a través de Salud Pública, comunican a los Centros de Salud y a los Ayuntamientos que no se harían mas vacunaciones masivas en varios municipios de la Región. Municipios donde quiero recordar que se habían realizado vacunaciones masivas en instalaciones cedidas por los Ayuntamientos, y que se habían realizado de forma exitosa, con la satisfacción de sanitarios y ciudadanos.

No se puede entender que algo que se ha hecho bien se empeñe el Gobierno regional de López Miras en hacerlo mal. Y lo peor es que no hay razonamientos ni argumentos coherentes que sostengan que ciudadanos de un municipio se tengan que trasladar a otro municipio para ponerse la vacuna: algunos de esos municipios les supone unos 70 km para conseguir una vacuna. La vacuna debe ir a los ciudadanos, no los ciudadanos a la vacuna. ¿Por qué les gusta hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien y dar facilidades a la ciudadanía?

"Pacientes desaparecidos y olvidados"

Por otra parte, esta semana hemos debatido en la Asamblea Regional sobre las listas de espera en sanidad, esos pacientes a los que yo llamo los pacientes desaparecidos y olvidados.

En política estamos acostumbrados a escuchar cifras, números y porcentajes para hablar de las demoras en las listas de espera sanitarias. Pero los que trabajamos en sanidad inmersos en las trincheras día a día con nuestros pacientes no vemos cifras, sino caras, personas, sentimientos y problemas sanitarios, problemas que precisan de solución y que las lamentables listas de espera que padecemos en la Región no hacen más que agravar los cuadros clínicos de los pacientes.

Los pacientes son eliminados de las listas de espera ante cualquier excusa, como la de un traslado de especialista, una baja laboral del facultativo o la evidente falta de profesionales sanitarios en hospitales y centros de salud. Al no ser sustituidos los facultativos especialistas, todos los pacientes son eliminados de las listas de espera y no cuentan como un número que espera: ya es un paciente desaparecido. Al igual que pasa con las listas de espera quirúrgicas programadas, han salido la mayoría de los pacientes de lista de espera. Los pacientes no saben que están fuera de la lista y esperan que los llamen. Pasan los meses hasta que reclaman su cita y les comunican que deben volver a su médico de atención primaria y volver a empezar todo su proceso de nuevo, con la lamentable pérdida de tiempo que esto supone

La solución para agilizar las listas de espera es muy clara: que nuestros hospitales y los centros de salud dispongan de la dotación necesaria en cuanto a recursos humanos y materiales, con la justa estabilidad en los contratos de los profesionales para evitar la fuga de los batas blancas.

Esta situación debería ser valorada muy en serio por el SMS, pues se encuentra ante un gran reto tras la pandemia, ya que será entonces cuando aflore toda la patología oculta. Está claro que habrá una gran demanda de patología clínica pendiente de diagnosticar y tratar, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo colectivo.

Los sanitarios ya están muy agotados, espero que no pretenda el Gobierno de tránsfugas de López Miras que sean ellos los que tengan que cargar con todo ese peso. Es el Ejecutivo del comprador de voluntades, López Miras, el que dispone de las herramientas, las competencias, la obligación y la responsabilidad para solucionar el grave problema que suponen para la salud de los ciudadanos las lamentables listas de espera sanitarias. Esperamos que desde la Consejería de Salud se pongan a trabajar hoy, pues hay mucho por hacer y mañana ya iríamos tarde.