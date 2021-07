La quinta ola ahoga a la Atención Primaria

Hace unos meses en la Asamblea Regional se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Partido Socialista para el refuerzo de Atención Primaria. Era una moción difícil de votar en contra, por tanto, todos los grupos políticos del arco parlamentario votaron a favor. El siguiente paso debería haber sido reforzar la Atención Primaria, medida muy demandada por el PSOE y por las asociaciones sanitarias, pero el Gobierno regional de López Miras hace oídos sordos, los refuerzos no llegan y nos encontramos muy lejos de que cumplan con lo que en su día votaron.

Nos llega la quinta ola de la pandemia sin los refuerzos en Atención Primaria, con la ausencia de los rastreadores, con la suspensión de los puntos COVID en algunos municipios y con las vacaciones de los sanitarios, que este año, no son unas vacaciones por gusto, sino por verdadera necesidad. Con lo cual, los facultativos de los centros de Atención Primaria tienen que doblar las consultas de aquellos compañeros que estén de vacaciones, ver los pacientes en consulta presencial, consultas telefónicas, consultas telemáticas, consultas de urgencias, los pacientes con sospecha COVID, los seguimientos de los pacientes COVID y los contactos que se encuentran confinados, además de hacer rastreos para los posibles contactos.

Esta situación y toda esta carga de trabajo es imposible mantenerla en el tiempo, genera unas listas de espera en Atención Primaria inaceptables. Los pacientes se sienten abandonados por el sistema sanitario y los sanitarios literalmente no podemos más, hemos llegado a una situación crítica y no vemos ninguna intención de mejora por parte del Servicio Murciano de Salud, no creemos que refuercen Atención Primaria y ya llegamos muy tarde.

En las condiciones que se está trabajando, es imposible remontar, Atención Primaria ya no puede más. El SMS, con el beneplácito del Gobierno regional, ha conseguido agotarla.

El Gobierno regional tendría que tomar medidas para el control de los contagios, y no sé a qué espera para decretar el toque de queda. No es responsable esperar que sea el Gobierno de España quien tome las medidas. Teniendo en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez tendría que decretar el Estado de Excepción, el cual permite suspender los derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad y seguridad, la libre circulación, la libertad de prensa y expresión. Esto no es lo que necesita la Región, pues volveríamos a una crisis económica difícil de remontar.

La Región lo que necesita es un refuerzo de carácter urgente en Atención Primaria, como así votamos todos los diputados de la cámara, incluido el PP y sus socios tránsfugas; volver al sistema a los rastreadores y grupo de apoyo periférico, pues esto continua y decretar el toque de queda en la Región. Es la forma de proteger a los ciudadanos de los contagios y no la aptitud de este gobierno de brazos caídos, y echarle todas las culpas al Gobierno de España, que cumple con la distribución de la vacuna junto con la Unión Europea.

Estamos seguros que las vacunas serán las que darán solución a la pandemia, pero mientras tanto, la situación tiene que ser controlada por el Gobierno regional utilizando de las herramientas de las que dispone y que debe poner en marcha ya.