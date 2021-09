¿La educación con el ejemplo?

Ya se veía venir que la consejera de Educación nos iba a dar tardes de gloria. Comenzamos con la portada de uno de los periódicos regionales: “La Consejería estudia que los alumnos no lleven mascarilla en los recreos”. Tras el revuelo, unos días más tarde, la Consejería anuncia que van a llover sanciones a quien no lleve la mascarilla. Menos mal que sé que los profesores tienen más cabeza que ella, sé que le darán una a quien la olvide y, solo en el caso de que los padres sean uno de los de su cuerda, de los que no se vacunan, de los que se niegan a ponerse mascarilla, de los que piden el pin parental para no asistir a las clases donde expliquen las vacunas, pondrán una sanción. Cuando hablan de sanciones, yo me pregunto: ¿Quién le abrirá una sanción a ella? Porque para pedir, hay que dar ejemplo y ella no es ejemplo de nada. Pero lo peor es que tiene la Consejería hecha un solar.

El comienzo de curso ha sido un desastre. Las ratios por las nubes, faltan profesores, no hay desdobles, no hay medios, y como tu hijo tenga que coger el transporte escolar, hecha una instancia a la Virgen porque lo que es los políticos no te lo arreglan. Pero claro, qué va a haber para los niños, si con el nuevo plan de Revenga para llegar a Alcantarilla es mejor ir andando que en autobús. Y de coger las cercanías, ya ni hablamos, las quitan en octubre. Y del tranvía y montar un consorcio mejor no hablemos: ni está ni se le espera, que eso de comunicar varias poblaciones cercanas como pasa en Alicante, siendo un éxito, aquí ni lo piensan .

Las ocurrencias de la Consejería, bueno de las Consejerías, nos demuestran que no tienen ni idea. Llevan todo el verano los zagales jugando en los parques con sus mascarillas -algunos llevan hasta la marca del sol, como si fuera la del bikini de las señoras, que lo he visto yo- y éstos hablan de rebajar medidas y les dicen que se quiten las mascarillas, en vez de decirles, zagales vais a llevarlas, pero en el patio vais a poder jugar todos porque va siendo hora de que expandáis horizontes. Mira que es fácil y estoy seguro de que ayudaría a la salud mental de los zagalicos que juegan con mascarilla al fútbol fuera del cole, pero en el cole no se puede, y que juegan con compañeros de otras clases con sus mascarillas en el parque, pero en el cole no se puede. Esto que es de cajón y estoy seguro de que solo habría que preguntarle a profesores y directores si es posible consultando a Sanidad, pues parece que no se le ha ocurrido a la flamante consejera de Educación, ni a sus directores generales, ni a los inspectores que estarán esperando para hacer otro informe al estilo del pin parental, ni tampoco a la que se fue, que pilló la puerta giratoria de Google, algún día nos enteraremos de las razones.

Ahora eso sí, la consejera un día concierta una cita con los antimascarillas, antivacunas, y al día siguiente anuncia que van a acabar con las mascarillas en los recreos como una trumpista más con la variante Delta corriendo por ahí y afectando a los niños, para después, viendo el jaleo, advertir de que va a sancionar a todo el mundo. A ver si se sanciona usted y se va: que mucho hablar Vox de la paguita, pero parece que todos están ahí por eso, por la paguita, pero no para pensar en el bienestar de nuestros hijos que llevan la mascarilla mejor que usted la ha llevado jamás, que cumplen y han cumplido mejor de lo que usted hará jamás. Pero usted no les ha dedicado ni tiempo, ni dinero a pesar del que le ha ingresado el Estado a esta Región y que no sabemos adónde ha ido. Con sus acciones, con su desastre de gestión les esta robando el futuro. Para esto la podían haber puesto de consejera de Medio Ambiente, total para lo que esta haciendo el Gobierno regional con el Mar Menor. Pues lo dicho, que tengamos suerte, porque futuro con este Gobierno no vamos a tener.