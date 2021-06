Esperemos no ser Casandra

No iba yo a escribir de trenes, una semana más, pero vista la denuncia de los comités sindicales sobre el corte de las vías a la altura de la capital y con ello las cercanías y la ruta Cartagena a Albacete durante tres años oficialmente y veremos si no cinco o más no me queda más remedio que volver sobre lo mismo.

Las nefastas políticas de infraestructuras de estas últimas décadas se están traduciendo en una perdida de relación con nuestras antiguas zonas de influencia como bisagra: la región entre Andalucía; Almería; el Levante; La Vega Baja; y el interior de Castilla y Albacete. No hay que ser Kaplan para darse cuenta que, en los últimos treinta años, Murcia ha perdido relación con todas estas provincias.

El diseño de una región centrada en su capital, la ruptura de la conexión con Andalucía por ferrocarril a mediados de la década de los ochenta, cuya línea en la Región se mantuvo gracias a la resistencia del noble pueblo de Totana, que salió a la calle para mantenerla, veremos si no repiten treinta años después, fue el primer error. El segundo, la construcción de un aeropuerto sin aviones cerca de la capital abandonando el de San Javier cercano a la costa por uno nuevo que es un lastre económico por un aval que sigue consumiendo parte del presupuesto regional. El tercero, la negociación de una conexión con Madrid a través de Alicante, abandonando la ruta histórica por Albacete, lo que deriva la posibilidad cada día más cercanas que la misma se cierre. El gobierno ha informado que esa línea no va a tener obligación de servicio público, que no tienen intención de mejorar esa ruta y ahora nos enteramos que están planteado cerrarla por no sabemos cuantos años desmembrando la región e impidiendo la conexión con el corredor central para nuestros productos. El diseño será de Valcárcel, pero aquí Saura y Conesa y Podemos socio de gobierno, qué hacen, ¿nada? ¿No son murcianos? ¿Dónde esta la mejora de la línea Cartagena/Albacete y su electrificación que se iba a estudiar y a licitar?

Entre tanto, aquí seguimos con el rollo del agua, los mismos que aceptaron el memorándum de María Dolores de Cospedal son los que sacan las manifestaciones para defender un trasvase ahondando en la política de enfrentamientos en vez de construir espacios de contacto. Todo ello con la aquiescencia de unos sindicatos de regantes que defienden principalmente a las grandes empresas y a unos partidos políticos que en los últimos años han ido poniendo los clavos del ataúd en la gestión de las infraestructuras de esta región.

Mientras, mucho eslogan que ya no tapa la realidad de una región arruinada, intervenida, a la cola de todos los indicadores, y con unas infraestructuras nefastas. En treinta años, gracias a la 'ideaca' del Ave por Alicante, no han logrado electrificar y mejorar la conexión con Albacete a velocidad alta que permitiera medias distancias con frecuencia suficiente que hicieran innecesario el coger el coche a la estación de Albacete. Lo mejor es que quienes abandonan la conexión con Albacete desde Cartagena nos siguen vendiendo el Gorguel, el ensueño de quienes son incapaces de pensar un verdadero desarrollo industrial, será por eso que las fotovoltaicas ya no son instalaciones industriales sino infraestructuras y se pueden poner donde quieran. Las cosas del Medio Ambiente.

¿Qué vamos a ofertar en esta Región si como parece con estos cortes la idea es que todo el tráfico ferroviario de Murcia vaya por Alicante? Rebajas en los costes fijos por trabajador en los hoteles o en la descarga de los materiales del puerto de Cartagena para suplir los costes en km de transporte. ¿La idea es empobrecer la región para hacerla competitiva porque habéis sido incapaces de gestionar las infraestructuras o en realidad la idea es empobrecernos más para engañarnos mejor? Pues va a ser que no, que va siendo hora de que despierte esta Región y defienda lo suyo, esperemos no ser Casandra.