Saber ganar

Hay quien gana perdiendo y hay quien pierde, aunque gane. En las elecciones locales ha ganado Ballesta, arrastrado por el sanchismo. Tenemos que felicitarle. Doble felicitación, el hecho de ganar y conseguir una mayoría absoluta instalando un marco inane. Sin embargo, hay quien dice que Ballesta no quería la mayoría absoluta, hubiera preferido una mayoría amplia, una víctima propiciatoria para sus desastres de gestión.

Las mayorías rodillo tienen una cosa buena, pueden hacer lo que deseen –aunque lo hacían en minoría desobedeciendo al pleno, que luego en la oposición se han hartado de decir que es soberano-, y una cosa mala, es imposible culpar a nadie de sus chapuzas. Aunque ellos siempre encuentran un chivo expiatorio, en la legislatura pasada fue Mario, en esta….

Estamos todos esperando a ver qué hace después de lo prometido cuando suba al gobierno, lo primero en llegar será el árbol de navidad en la redonda, un clásico, después una de luces, fuegos y posados cariacontecidos, pero no tocarán del plan de movilidad, a lo sumo, como mucho, y tendrán que estudiarlo bien, el cierre de tráfico del Puente Viejo. Pero como sé que me leen, piensen bien antes de cambiar una coma son: millones que devolver, procesos que afrontar y dinero europeo que justificar y no vale que como lo gestiona el gobierno nacional nada va a pasar, porque aquí si hay hombres de negro detrás. No esperen rebajas si el gobierno cambia porque los tribunales están ahí y los técnicos que redactaron los proyectos empezaron con ustedes y los terminaron con otra corporación, por lo que no les va a quedar más que asumirlos. De otro modo, veo difícil justificar un cambio que además tenía tal inercia propia que podríamos decir que lo empezó Ballesta, lo hizo Serrano con algunas mejoras, y a él se opuso el propio Ballesta diciendo que lo iba a quitar porque insertado en el populismo más barato quería ganar las elecciones. Le salió bien y ha ganado la mayoría absoluta.

En esto hay que subrayar que el único error de Serrano ha sido no saber elegir a sus colaboradores, porque parece claro que el plan debió estar terminado antes de las elecciones y el hecho que se acompasen a estas es responsabilidad de la concejal encargada del asunto. Si hubieran mantenido la distribución de áreas anterior a que entrasen en la corporación es probable -cuanto no posible- que el plan hubiera estado terminado a tiempo. No hubieran ganado las elecciones, pero al menos los murcianos hubiéramos salido ganando con un plan de movilidad que no es la solución última, pero pone una mirada en el futuro.

En todo caso, Ballesta tiene claro que tiene un problema como bien le explicaron cuando se llevaron a Europa a los de 'cierra mi barrio'. El plan de movilidad es dinero europeo, gestionado por España, pero con supervisión europea, así que como ya sabía va a poder tocar poco. En cuanto a los de 'cierra mi barrio', o los comentaristas que siguen el juego a Ballesta porque mantiene las letras impresas, pues al final se acabarán callando en cuanto suban al poder. En el fondo, para nuestra desgracia, no son más que una extensión del poder del Partido Popular que ha hecho mediático una crítica que no tiene raíz social, pero ya saben: si no hay guerra, invéntala que diría Hearst o Pulitzer y así nos va.

El caso es que, con el tiempo, las medidas de Serrano serán alabadas, pero algunos olvidarán su nombre. Ya lo han hecho algunos. La misma noche de las elecciones recibí varios mensajes, alguno que otro eufórico me recriminó mis artículos, me decía que para fortuna y en contra de mis pronósticos Ballesta había triunfado con mayoría absoluta. La soberbia a algunos les puede, hay que saber ganar tanto como saber perder. A mí no me cuesta dar la enhorabuena, pero tampoco exigir el cambio para una ciudad anquilosada que no crece como debiera por falta de criterio. Ya lo dijo mi añorado Juanjo Cánovas, quien tiene razón acaba triunfando en democracia y ellos no la tienen. Lo repito por si no queda claro, los elegantes son esos que cuando tienen buen resultado son humildes, a algunos esas palabras le quedan lejos. Ganaréis, pero no vais a convencer a nadie y menos con las directivas europeas tras vuestros pasos.