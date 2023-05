Gracias, Vinícius

Racismo en las gradas

Los cánticos de “Vinícius eres un mono…” en Valencia, se han oído, alto y claro, en Río de Janeiro, pero también en Londres, Paris, Rabat u Oslo. Ese grito se emitió como un enorme altavoz del racismo arraigado en la Liga española. Aunque esto no es algo made in Spain, porque ya hubo cánticos en muchas ligas europeas. En La Calcio, por ejemplo, o en La Ligue 1. Pero quizás no de forma tan reiterada, como está sucediendo con el jugador del Real Madrid.

El silencio

Duelen los podridos cánticos que se repiten en los estadios, del Valencia, del atlético de Madrid, del Sevilla… Pero duele también, incluso más, 'el silencio', y la justificación de ese racismo por parte de los creadores de la opinión pública. La normalización del delito. ¡Vergonzoso! Todos culpabilizan al jugador negro que, supuestamente, provoca, que baila tras marcar un gol. Es como culpabilizar a la violada por 'provocar' al violador.

Los de aquí vs los de fuera

Es irónico, por otro lado, que el que debe proteger a Vinícius y a los jugadores que sufren racismo, el presidente de la Liga, asegura que el racismo es “puntual”, quien no ha sufrido racismo en su vida, y quien vota a un partido con claras ideas discriminatorias hacia la población migrante en España. Los que tienen el eslogan de “los de aquí primero”. No es que sea algo aislado y puntual, o que los jugadores negros son provocadores. Los que hacen estas afirmaciones, lo que pasa es que les importa muy poquito el sufrimiento ajeno, y menos el de la población extranjera, por que importan más los de aquí.

Los mismos que culpan a la victima de provocar a los racistas, no son conscientes de que el racismo está tan arraigado que es imposible evitarlo, al menos en esta generación. Imposible pensar y actuar sin que el elemento racial tenga una influencia en los actos. Por eso, cabe preguntarse: si Vinícius fuera blanco habría recibido unos ataques tan feroces y con tanto odio… Y si lo atacaran (que puede ser, ya atacaban a Ronado en su momento), ¿lo herían contra su raza, o metiéndose con su físico, o alguna característica física o mental que no puede cambiar? He aquí la diferencia entre ser negro y no serlo. Que tu color de piel influye en la manera en la que te ven, en la que te tratan.

A los negros siempre se les ha impedido avanzar, y la historia está ahí: esclavitud, segregación, asimilación, guetos, etc. Pero siempre hubo y habrá quien llegue lejos a pesar de todo. Y los que llegan lejos no dejarán de sufrir racismo, ocasionalmente, pues este suceso nos trae a la memoria tiempos pasados, cuando Eto’o oía cada semana las onomatopeyas de los monos en las gradas.

Vinícius es una víctima más, pero no la primera: Obama, Eto’o, Balotelli, Lukaku, Don Cheadler… Esto, quizás, desmonta la teoría de que los ricos no sufren discriminación, y de que ya no hay racismo, sino que es todo aporofobia.

Gracias al jugador del Real Madrid, a su encaro, a su provocación, a su rabia, a su grito, gracias a que hay negros, pese a quien le pese, en los escenarios más grandes, gracias a todo eso se ha visibilizado un problema grave, que existe desde siempre en los estadios del deporte rey.

Gracias.