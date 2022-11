Juventud nostálgica

El barómetro de otoño del CEMOP ha ofrecido una previsión de voto muy semejante a la de entregas anteriores: gana el PP pero necesita a Vox para gobernar; sube ligeramente el PSOE; y se mantiene Podemos. Pero, más allá de estos grandes titulares -indicadores, una vez más, del estancamiento de voto en el que vive la Región de Murcia-, el dato destacado -por no decir que espeluznante- es que 24.000 nuevos votantes introducirían la papeleta de la ultraderecha de Vox en la urna; circunstancia la cual convierte, por tanto, a los de Abascal y Antelo en el partido que más confianza merece por parte de los jóvenes que tienen derecho a voto por primera vez. En la Región de Murcia, la juventud prefiere a la ultraderecha. Una realidad difícil de digerir y más todavía de explicar. Que un joven vote a Vox supone una aporía similar a la de que lo haga una mujer. Podríase entender que un reducto de la población de más avanzada edad mirase a la dictadura con cierta nostálgica. Pero que exista un amplio espectro de jóvenes que tienen a la ultraderecha como primera opción política y que, por ende, asumen la nostalgia del franquismo que impregna su ideario como elemento primordial de su cosmovisión implica una anomalía de importantes dimensiones.

Un joven que vota por primera vez en 2023 y que, en consecuencia, ha nacido en 2005 es un sujeto que ha crecido en un contexto definido por el mayor desarrollo en políticas de igualdad y libertades que ha vivido España en toda su Historia. La legalización del matrimonio homosexual, la evolución de la ley sobre el aborto, las políticas contra la violencia machista, la inminente Ley Trans constituyen algunos de los hitos de este relato de libertades que se ha escrito a lo largo del siglo XXI. Cualquier persona que ha nacido y dado sus primeros pasos en este periodo de conquistas sociales ha respirado un aire más limpio que cualquiera de sus antepasados. Una gran mayoría de ellos lo hubiera dado todo por poder disfrutar de esta carta de libertades. Y, sin embargo, en la Región de Murcia, la mayoría de jóvenes que van a votar por primera vez en las próximas elecciones autonómicas han decidido que entregarán su confianza a un partido que va contra la totalidad de los referidos logros sociales. En lugar de disfrutar de la libertad que tanto trabajo ha costado conseguir, amanecen al mundo adulto con un sentimiento de rechazo a ella. Casi 50 años después de la muerte de Franco, 24.000 jóvenes murcianos expresan su intención de votar a un partido que siente nostalgia por su totalitarismo y su moral asfixiante. ¿Alguien lo comprende? ¿Cómo se puede explicar un anacronismo tan demencial que amenaza con radicalizar la estructura social conservadora de la Región de Murcia?

Es evidente que el hecho de que un joven de 18 años vote a Vox solo es entendible desde la expansión imparable, entre las nuevas generaciones, de una actitud nihilista. El inconformismo natural de la juventud ha dejado de ser revolucionario para convertirse en reaccionario. Pero -entiéndase bien este matiz- la seducción que el pasado ejerce entre los jóvenes no obedece tanto a su elección como un ideal social al que retornar cuanto a su interpretación como una nada desde la que dinamitar un régimen de libertades que los ha abocado a la concatenación de crisis. El pasado importa no porque sea algo, sino porque es nada. Aquello que de seductor pudiera tener el franquismo para los jóvenes murcianos es que constituye el antónimo de esta realidad que tanto detestan. No hay nada más. Han descubierto en la nostalgia de la dictadura el potencial antisistémico capaz de hacer volar por los aires una narrativa democrática que, en su opinión, les ha arrebatado su protagonismo epocal. Quien lo ve todo perdido considera que no tiene nada que perder. Y esta afirmación, lejos de resultar una obviedad, pone de manifiesto la parte nuclear de un problema al que España en general y, por inclusión, la Región de Murcia se han de enfrentar sin más demora. Si un joven no cree en el marco de libertades desarrollado en el que ha nacido, nuestro futuro está abocado a la involución.