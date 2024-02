Las 'K-Movies' y los mutantes murcianos

Parecen del tamaño de un grano de arroz, trocitos de plástico tan inofensivos como la nieve en una postal pero ya hemos aprendido un par de cosas. Son tóxicos y para acabar con esta pesadilla que también está en el Mediterráneo solo contamos con los superpoderes de la gente de a pie, la sociedad civil que pisa el último escalón para pagar con altruismo y a lo mejor también con la salud, lo que los gestores de lo público no saben o no quieren solucionar.

Los gestores, que es palabra más solemne que políticos, prefieren no mirar arriba, por si acaso ven el meteorito o, lo que es peor, lo ven todos los demás. Da igual que sean pellets en los mares de Galicia o de Cantabria, partículas en suspensión que ennegrecen los pulmones de Cartagena y Murcia, purines que contaminan los acuíferos del Noroeste y que también se vierten en el Mar Menor, balsas repletas de tóxicos que matan todo lo vivo que haya cerca, mientras los amos rezan al implacable Dios del ladrillo o se rebozan en millonaria sobrasada. Tampoco importa porque los hombres y mujeres de la calle pagan, pagaremos también en esta tierra tan hermosa como ignorante el mismo precio, año tras año. Aguantar o resolver. Pero con tu propio pico y pala.

Las películas coreanas de desastres son además de buenas poéticamente proféticas, maestras en universalizar la emoción y únicas en dosificar el humor con sutileza oriental muy saludablemente gamberra.'The host' ('El Monstruo') es una de las mejores obras del director Bong Joon Jo ('Parásitos') y aunque tiene unos años resulta atemporal. Las K-Movies son un planeta acogedor donde conviven el drama, el absurdo, el miedo, la pasión o lo que haga falta para mostrar la vida cotidiana, pero a la vez, y esto ocurre en cualquier film de catástrofes, hay alguien que advierte del desastre si no se toman las medidas adecuadas.

Del otro lado (no lo siento, porque es el malo de la historia) los personajes detestables, esos amigos del monstruo, que por miedo a perder pasta se les da una higa el mutante, la ola gigante, el terremoto, la contaminación, las quemas ilegales, los vertidos por tierra mar y aire, la destrucción de ecosistemas y por ende la puerta abierta a la enfermedad o lo que suponga una amenaza a sus cajas registradoras. Mejor acumular dinero aunque no se lo puedan gastar en nueve vidas, no importa que la pierdan los demás. Los cineastas coreanos no piensan en Murcia cuando escriben sus guiones, lo sé, cualquier parecido con esas ficciones son pura coincidencia. O no.

Para destripar argumentos lo justo ya saben a estas alturas que en las películas y en la vida real siempre, siempre, la gente común acaba salvando el mundo, porque la esperanza no se espera, se va a buscarla y porque los jefazos en general son poco interesantes, apenas tienen registros y a su vez tienen siempre un monstruo por encima, o varios, que son los que manejan de verdad. Es cierto que sus perfiles son resistentes al tiempo, tan inamovibles que más que los malos de la película parecen una maldición.

Ignoro como resolvería un genio coreano la trama y sobre todo el desenlace de una historia de pecados medioambientales tan graves como los que se perpetran en Murcia desde hace años, un día sí y otro también, y que los monstruos fueran reducidos por la gente que no tiene nada que perder. La historia reciente de esta región está llena de ejemplos de coraje y resistencia vecinal, de activismo político y medioambiental, de dignidad y gente puesta en pie dispuesta a no bajar la cabeza. También a veces de estupor y cansancio.

Si Murcia limita por el noroeste con las macrogranjas, al centro con el plástico y cemento y al sureste con el Mar Menor, tengan por seguro que por esas coordenadas habitan los mutantes. En el horizonte está esa gente, la buena gente que exige respeto a su tierra esquilmada. En tiempos de sombras aparecen los monstruos, sí. Y con la luz del sol se reconocen sus caras. Ya saben. Cada día tiene su amanecer.