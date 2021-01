Cuando le oyes a uno decir: "Yo no soy de izquierdas ni de derechas", ¿qué te sugiere?

Durante el franquismo algunas barberías tenían colocados en sus paredes el cartel de se prohíbe hablar de política y en algunos bares, otros, de se prohíbe cantar. Aunque propiamente solo existía oficialmente una política, la del régimen. Así que ya estabas advertido, las paredes escuchaban y si dabas el cante te advertían de que podías pasar un tiempo a la sombra. No había debate de si los políticos o procuradores en Cortes eran buenos o malos, se presuponían que eran lo mejor de cada casa. No se hacia política.

Antes se escuchaba mucho eso de: "Yo de política no entiendo”, cuando alguien no se quería meter en líos. Ahora en estos tiempos en los que al parecer se ha radicalizado el lenguaje político se oye bastante lo de: “Yo no soy ni de izquierdas ni derechas”.

Habrá que recordar una vez más de dónde vienen esas acepciones de izquierdas o de derechas. En la Asamblea Nacional, después de la Revolución Francesa, los diputados que defendían las conquistas revolucionarias se sentaban a la izquierda, y los que se oponían a esas conquistas, a la derecha. Obviamente en el parlamento de las Cortes Franquistas, durante más de 40 años no tuvieron ese dilema de sentarse a izquierda o derecha.

Actualmente cada cuál interpreta estas acepciones de muy distintas maneras, y como la pandemia me impide hacer un trabajo a pie de campo, no se me ha ocurrido otra cosa que utilizar mi Facebook, para hacer la siguiente pregunta: Cuando le oyes a uno decir: “Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, ¿Qué te sugiere?, Y este ha sido el debate y el orden de las repuestas: En primer lugar, intervino, Jota Jota Bermúdez, que dijo: “Que es tonto”. A Dolores Cerdá le pareció:” Que es de ultraderecha, por eso no lo dice”. Pascual Vera, espetó: “Ya lo decía Saza”. Mientras que Juan García Campoy, manifestaba: “Que es de la derecha más rancia y cobarde, pero ni lo admite, Jajajajaaaa”, y Pepe Tárraga opinaba: “Que le da vergüenza decir que es de los de Voz y PPox”.

Al libre albedrio proseguía la cosa, e Isabel Yunko, afirmaba: “Que están hasta el coño ya de tanta polarización gilipollas y que no se fían de ninguno”. Le tocaba el turno a José Luis López Lillo, que concretaba: “Que es del Meneo Nacional, aunque no lo sepa”. Al tanto que Guillermo Zamora Carranco, decía: ¡íQue es ignorante!, y Pepa García Muñoz, pensaba: “Que es humanista de centro!!!! Jaajaa”.

Ni que decir que en esas intervenciones no faltaba el humor y continuaba David Vicente Vicente, proponiendo: “que ha trascendido la dualidad ideológica, que da bastante asquito, la verdad”; mientras Hada de León, opinaba que es “Cobarde. No se quiere comprometer. Y es casi seguro de derecha”. Evelyn Garrido, decía: “Que bien común han logrado sirviendo a otros que juegan sus cartas de siempre...” Juan José Ballester Pérez, escribía: “Yo no soy de izquierdas ni de derechas”. Volvía de nuevo Evelyn para matizar: “¡Yo soy de esas personas, porque desperté hace mucho tiempo ja!”. Con cierta carga ideológica llegaba la intervención de Kantero Paskual, que argumentaba: “Entonces pienso que esa persona ha superado la dicotomía izquierda derecha y que se ha dado cuenta de que las élites nos manipulan, nos utilizan y nos dividen confrontándonos constantemente y entreteniéndonos o más bien distrayéndonos con trivialidades y políticas meramente gestuales mientras siguen en pleno consenso su plan trazado para jodernos la vida”.

Las intervenciones se sucedían, una a otra, y a la pregunta Joaquín Úbeda, contestaba. “Que le da vergüenza decir a quién vota... son gentuza”; Víctor Aranda García, opinaba: “Qué seguramente sea un analfabeto político, en el mejor caso, o uno de tantos interesados en disfrazar de 'sentido común' la ideología reaccionaria que los mueve en el peor”. Titina Gil Delgado, decía:” Que es liberal. Que no se somete a ninguna ideología desmembrada. Que puede ser conservador sin ser de derechas y puede ser socialdemócrata sin ser de izquierdas”. Le sucedía Maravillas Valera Hidalgo, que afirmaba:” Ahora no hay, ni izquierdas ni derechas, van todos a una. ¡Al saqueo!”. Intervenía, Manuel Gerena, que lo tenía claro: “PUES QUE NO ES NA. NO VIVE EN LA TIERRA”.

Cada cuál, en ese debate libre, respondía a su manera, y así, Pedro Caro, escribía: Esa era y sigue siendo la retórica del fascismo. Abajo los parlamentos y los partidos son los enemigos de la patria. Infumable y aborrecible”. Y José Bocanegra, opinaba con ironía:” Que, por ejemplo, está simultáneamente a favor y en contra de que suban los salarios, como también está a favor y en contra, simultáneamente, del derecho al aborto. Y, si hay una huelga, va al trabajo y se ausenta del mismo simultáneamente. Por otro lado, está de acuerdo con que haya una educación y una sanidad públicas y al mismo tiempo las desea privatizar”. Más escuetas, a la pregunta, respondían Nuria Gras Mentado: “De derechas”. Nieves Soriano: “Que es inteligente”. Pastora María: “Pues que es muy de derechas. Y carajote”. Chema Espejo Párraga: “que baila la Yenka” o Rosa Ezama Muñoz: “Que no es verdad”.

Intervenía mismamente yo, para advertir que: “Vale, con vuestras respuestas ya tengo el material para terminar el artículo que estoy escribiendo”. Y me respondía: Mariano Sanz Navarro, escribiendo: “Lo ideal, Patricio, es que no hubiera necesidad de definirse siguiendo el modelo lineal de los opuestos, sino más bien un totum oscilante, como el pensamiento circular de los orientales representado en el Yin y el Yang, ya sabes, ninguno ocupa la totalidad. En el yin hay algo de Yang y viceversa. Amos, digo yo, sin ánimo de meterte en un lío con el artículo.

En un lío me estaba metiendo yo al escribir este artículo, que ya parecía un reportaje, y volvía al Facebook y a la siguiente intervención, la de Onofre Moreno Rubio, que decía: “Usté no es ná no es chicha ni limoná”. Le seguía Norberto Dotor, que afirmaba: “Pues que coloca el careto al sol que más caliente!!! Como diría una amiga mía, un chichirivaina”. Después, Marian Izaguirre, sin más, decía: “Clarito como el agua”. Seguía el orden de los comentarios y Arcadio Martínez Corrales, opinaba: “Recuerdo al Pablo Iglesias de 2014/2015 repetirlo durante mucho tiempo como si de un mantra se tratase: Podemos no es de izquierdas ni derechas, está con la gente”. Mientras que Marisol Ferreira, escribía que: “Me horroriza que la gente y sin conocerte te prejuzgue”. Y Antonio Alcolea, decía: “Me sugiere: que hostia tienes nenico”. Cris Sánchez Botella, dejaba unos puntillos. Y Platty García, escribía: la ideología no se elige, se puede ser apolítico, pero en realidad siempre te tira unas cosas u otras y lo sabes, yo creo que la gente que dice eso es porque se avergüenza de ser de quien son.

y tú, ¿de quién eres? de manolita.

Así estaba la cosa y, Iöman Artes, pensaba: “que ya no existe ni lo uno ni lo otro, en realidad todos comen de lo mismo”. Vicente Cuenca Autor, decía, “Pues yo pienso, que hay que sentido crítico, y no asumir que todo lo que haga la izquierda va estar bien, ni todo lo que haga la derecha va estar mal. No hay estados puros. Entonces aquí, yo te digo, soy crítico con todos, para eso les pagamos el sueldo”.

Al tanto, que, María Amenedo Gancedo, opinaba que, “Yo con la gente que coincidí que me dijeron eso, con conversaciones posteriores, siempre saqué en conclusión que eran de derechas”. Y Michele Sabah Mazzeta, espetaba: “Y de centro izquierda? Eso que te sugiere”. Volvía a intervenir. Juan José Ballester Pérez, que matizaba: “Sí, está muy bien esta pregunta, porque en la respuesta se ve el talante y el sectarismo de cada cual. Y es muy elocuente la respuesta "insultante y violenta" de algunos que se consideran a sí mismos como el no va más de la conciencia social. Así nos fue y así nos irá”,

Intervenía en el debate abierto, ahora, Antonio Benicio Huerga; que decía: “Qué pasa del tema pero algo reaccionario es”. Volvía a intervenir de nuevo, Michele Sabah Mazzeta, que concretaba: “Hay que tener criterio, y aunque lo hagan mal unos y otros creo que ser de izquierdas o derechas va más allá de la política, es un pensamiento de cómo me gustaría que funcionara el mundo... no sé, creo”.

Y Volvía yo también de nuevo a decir: “Con vuestro permiso, os voy a mencionar en el artículo. Eso sí, con las iniciales del nombre y apellidos. Por aquello de la privacidad”.

El debate proseguía, sin minutos de publicidad, y Chema Gómez Hontoria, respondía: “Que es de derechas pero que le da vergüenza decirlo”. Paco Rojo, manifestaba: “Me acuerdo de José Antonio, el fundador del partido fascista Falange”. Y Samuel Bresson, lo tenía claro: “Es un facha siempre, sin excepción”.

Se sucedían las opiniones y mientras Pedro Luis Ruiz Sánchez, decía: “Que es un embustero, solo con abrir la boca se sabe que cojea por la derecha”. Andrés Ginés Ortiz Galvez, opinaba: “Tibio”. Y Antoni Sánchez, cambiaba el giro y decía: “Hay más que izquierda y derecha, está el fascismo, el anarquismo ¿El centro? Quizás también”.

Seguía el frenesí de la cosa y la pregunta inicial del debate tenía su miga, ahora Nuria Belchí Gómez, respondía:” Un gris marengo”. A Oscar Hernández, le parecía: “Berlanga dixit: "apolítico y de derechas, como mi padre", y Guillermo de Jorge, opinaba: “Creo que es una persona con criterio. En primer lugar, porque está en su derecho de no ser ni de uno ni de otros. No necesita el beneplácito de nadie, para quedar bien o ganarse el favor de nada. Y, en segundo lugar, porque muy seguramente no será ni de derechas ni de izquierdas, porque ningún partido lo representa. Esto técnicamente tendría que situarlo en el centro, tomando como criterio algunos principios del ala conservadora y retomando otros, del progresista. En todos los países del mundo esta persona se denominaría social demócrata. Aquí, en España, por la falta de cultura democrática lo llamarán facha, derechas de perfil bajo, etc. Es más, sospecho, incluso, que este tipo de personas son la tercera España, esa que sigue enterrada en las cunetas y que nadie clama por ellas”.

No me digan que el tema no tiene sus variaciones, con un meme de un angelote bebiendo vino, se expresaba simbólicamente Luis Sánchez Martín. A continuación, El Lu, opinaba: “Me sugiere derecha. Y tomarme un vino, también”.

A Sara Caballero la pregunta le recordaba: “A mí me trae a la memoria un texto de Bertolt Brecht: ‘El analfabeto político”. Jesús Torres Rubio, decía: “Vaya, se saltó el protocolo”. Y Paco Torres Cuenca, escribía: “Espesura”. Pepe Lormiga, pensaba que: “Quiere decir que es apolítico, es decir, vive fuera de la ciudad”. Nines Campos Esteban, ponía un muñecote pensando. Juan Antonio Ross, matizaba: “Está mintiendo... Es de derechas”. Y le respondía, Abdón Alcaraz Rodríguez,” o es compositor=investigador=nivel alto de inteligencia y está por encima de esas simples elecciones o decisiones que solo sirven para generar polémica y discordia entre los seres humanos, pues en verdad el bien común es en sí mismo, está claro que decantarse por una facción hace que unos pocos Sean favorecidos, no existe transparencia. Solo el conocimiento y e el bien nos puede salvar, pero para eso hay que cambiar a todos los niveles de conciencia, empezando por el educativo pues estamos rodeados de dualidades: playa/monte, cocacola/Pepsi, real madrid/ barca, derechas/izquierdas son simples debilidades del ser humano de las cuales algunos se aprovechan por el simple mono que produce el ser protagonista solista de una canción que en sí simplemente es música. Si nos vamos a lo elemental y de ahí a lo global y/o universal estas distinciones no tienen sentido. Es pura banalidad. Sin ofender a nadie Mis respetos y saludos”

Intervenía de nuevo, Sara Caballero y recordaba el poema: ..El analfabeto político...

“El peor analfabeto

es el analfabeto político.

No oye, no habla,

ni participa en los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida,

el precio del pan, del pescado, de la harina,

del alquiler, de los zapatos o las medicinas,

dependen de las decisiones políticas.

El analfabeto político

es tan burro, que se enorgullece

e hincha el pecho diciendo

que odia la política.

No sabe, el imbécil, que,

de su ignorancia política

nace la prostituta,

el menor abandonado,

y el peor de todos los bandidos,

que es el político trapacero,

granuja, corrupto y servil

de las empresas nacionales

y multinacionales”.

Bertolt Brecht

La siguiente intervención era la de Pedro Ugarte, y decía que, “Un derechista avergonzado: a la gente le preocupa mucho su reputación, y que hablen mal de ella las cotillas de la plaza del pueblo”. David Vicente Vicente, opinaba:” Sin ninguna acritud. Aprovéchese quién pueda, cualquier momento es bueno y esta noche muy especial, y acompañaba el comentario con un video de El Ñino de Elche con su tema: “Que os follen”. A continuación, Robi Bertosi, decía: “Me excita”

Otra vez volvía el autor de este escrito, o sea yo, y decía: “Si os quiero mencionar en el artículo que estoy escribiendo, me estáis dando mucho trabajo”.

Y así es. Bueno volvamos a la lista, le tocaba el turno a Maribel Linares, que respondía a la pregunta: "Apolítico de derechas", mientras Gloria Solar Gaspar, opinaba: “Bueno de derechas seguro ...Porque ignorancia no tanta. intencionado, luego vota. Los que no votan son los de izquierda son, todos son iguales. Una desgracia, así estamos... ser de derechas u izquierda no tienes que ser de ningún partido ...Libre pensamiento, pero comprometido ssss con la sociedad y los hermanos muertos en las cunetas y el olvido. Repitiendo ahora con el silencio y olvido…no hay mayor desprecio al ser humano”. La respuesta de José Sánchez Ruiz, era la siguiente:” Que es un hombre inteligente y evita confrontaciones dialécticas, que finalmente no llevan sino a pervertir la palabra”. A Lola Ferre Abellán, le parecía que “Ese es un mentiroso. El primer gilipollas que antes de que el colegio electoral esté abierto está dando follón para votar a normalmente, a la derecha más rancia.

La pregunta tenía su miga, y José Antonio Marín Carrillo, opinaba:” Que es un fascista!!!, siempre, pero no lo quiere reconocer y dice que no le gusta la política, por eso de fascista), y que es de centro. Jajajaja”. Pedro Rodrigo García López, era muy escueto y ponía: “Animalico”.

También Ticio Sempronio, que respondía: “Es muy de derechas”. Para Rafa García Jover, la respuesta era: “Que es de extremo centro”. A Bego Carro que subía un cartel le recordaba a la Falange. Joaquín Zapata, en esa línea, subía una información sobre Pablo Iglesias, en relación con la pregunta. Y Bego Carro, matizaba: “Sí, también. Y a Rosa Díez cuando crearon UPyD. Pero creo que los primeros que dijeron "ni derecha ni izquierda" son los que he puesto, aunque solo sea porque son los más antiguos.

La cosa de la pregunta seguía y se sucedían las respuestas. Manuel Bohórquez Casado, escribía: “Que le importa un pimiento lo de los ideales políticos, supongo”. Lola Klimtbalan, decíía:. “Que es bidiestro”. José Manuel López Marañón, matizaba: “Que es de ultraderecha”, hasta llegar a Juan Pinilla que decía: “Los que dicen eso son todos de derechas”, le respondía Joaquín Zapata: “discrepo. Ese mensaje es bastante viejo y lo han usado desde Jose Antonio a Pablo Iglesias, el actual. Entre uno y otro hay un abismo ideológico. O tal vez no tanto. Un saludo”. Juan Pinilla le volvía a responder: “Pablo Iglesias se reconoce comunista, y José Antonio fundó la Falange. No sé dónde está el apoliticismo ahí. la mayoría de las personas que dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas terminan por soltar un discurso de derechas según mi experiencia. Todos dicen eso, seguido de un pero. Saludo. Otra vez le respondía Zapata: “y los dos dijeron que no eran de izquierdas ni de derechas en algún momento de su trayectoria. Los polos opuestos se atraen”. Y Así Pinilla y Zapata mantenían un debate interesante con más de diez respuestas, entre ellos.

Volvía a intervenir el autor, o sea yo mismo, de este escrito que ya parece el esbozo de una tesis, que escribía: “Vais a salir todos en mi artículo”, y me respondían, Rosa Prat Yaque, que decía: “Muchas gracias No esperaba menos de ti”, y Maravillas Valera Hidalgo, que me decía: “¡eres más bonico que todas las cosas! gracias miliciano”.

David Sánchez Abenza, comentaba:” La verdad decir ni soy de izquierda ni de derechas es totalmente una hipocresía absolutamente, pues luego te salen por otros sitios y bueno sin comentarios”. Aurelio Domínguez, opinaba:” Ese es fachorro, fachorro. Fijo. (Para tu artículo)”; mientras que Laura López, decía: “Un chaquetero” y Juani Marin, afirmaba: “Que le va más el azul que el rojo...”. Mar Muper, ponía una muñeca con los ojos girando. Y Alfonso García, a la famosa pregunta del titular, contestaba: “Que es de centro”. Le respondía; Luis Muñoz Clares: y eso, ¿qué significa?, y Alfonso García, le volvía a responder: “Esa es una duda que tengo yo desde siempre”. Desde Puerto Rico, Emilio del Carril, decía: “Que es de derecha”. María José Garcerán, escribía: “De derechas total”. Y Concha ortega Barranco, opinaba: “Qué me sugiere? Qué está bien claro”.

Javier Cid, le daba un vuelco a la cosa y escribía: “Pues que es más facha que Blas Piñar. Sucede como con los versátiles con la cosa homosexual. El versátil, pasivo hasta el tuétano. Y cuando quieras te desarrollo la teoría, probada hasta la saciedad en mis carnes. El pasivo y el conservador tienen ciertos reparos en exhibirlo en público. La izquierda y los activos se enorgullecen de sus travesuras”.

La cosa de la izquierda y la derecha seguía, ahora intervenía, Bella Clara Ventura, que manifestaba: “Que sabe que ya no existen realmente y que lo mejor se basa en el equilibrio de un centro, que sepa aprovechar lo mejor de lo que fueron esas izquierdas y derechas, ¡que hoy se tocan tanto! La política como el ser humano son muy cambiantes”. Y Así, Ángel Alarcón Escudero, afirmaba: “Antes fue de derechas, y ahora está cobrando de la casa grande”. Carlos Gargallo Martínez, decía: “Realmente pienso que es una persona de ideología más allá de de derecha tradicional”. Y Zipi Periodista, opinaba: “Preparado cerebralmente para recibir a los extraterrestres. Abrazos”.

Uf, muy largo este escrito. Sigamos, Lafu Danger, decía: “No suele fallar, es de ultraderecha o cateto político (caladero de la derecha y la ultraderecha)”. Al tanto que Pedro Quílez, escribía: “Puede que no le gusten estas izquierdas y derechas que tenemos. Puede que sea de derechas en cuanto a lo económico y de izquierdas en cuanto a lo social. Puede que esté pensando en Pablo y en Teodoro. Puede que no esté conforme con ningún discurso. Puede que no sepa que decir eso está considerado como ser de derechas. Puede que no haya visto a Saza”, acompañado de un video sobre Berlanga. Antonio Medina, simplemente respondía, “Que es de centro”. Intervenía Blas Alberto Larrosa Marín, diciendo: “Me sugiere que a esa persona" la suspendería asta en el recreo”

Antonio Sánchez, escribía: “Cuando alguien dice que es "apolítico", sabe muy bien que es un facha, aunque lo encubra, porque le dé vergüenza decir que vota a Vox. Franco fue el primer apolítico en España. Y, por eso, nadie nos va a engañar con ese truquillo”.

Y casi llegando al final, Beatriz Tiglio, respondía: “Que es de derecha”. Teresa Badín, opinaba:” Es decir que no está”. Juan Eladio Palmis Sánchez, pensaba: “Que es un panzista”. Y Manuel Bohórquez Casado, de nuevo introducía otro comentario: “Iglesias es un dictador en potencia, además de un vividor. Bueno, como todos los dictadores, especialmente los comunistas”. María Robles Ortega, lo tenía muy claro, en su escrito: “Fascismo”.

Por última vez intervenía el autor de este escrito, o sea yo, y decía: “Bueno, hay debate en la sugerencia. Voy a proceder a terminar el artículo con vuestras opiniones”. Y el debate seguía: Carmen López, decía: “facha”. Ángel Zapata, escribía: “Que tiene más cabeza que los que solo son de izquierdas o de derechas”. Tony Cantero, opinaba: “De extremo centro y hay muchos desenfadados así”. José Antonio Llanes Prefasi, comentaba: “Que no cree en la condición humana”. Pedro Sanz, respondía: “no soy de allí ni soy de aquí”. Alberto Rodríguez, escribía: “Manco de los dos brazos el pobrecico”. Víctor Manuel Cárceles Martínez, espetaba: “Que está hasta los huevos de todos”, hasta llegar al último, Raul Comba Rodríguez, que escribía: “Derechista reprimido”.

Y hasta aquí llegaba ese debate o declaración de intenciones, con 145 comentarios, que respondía a la pregunta: “Cuando le oyes a uno decir: “Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas” ¿Qué te sugiere”?

Y yo me preguntaba: ¿Cómo se me ha ocurrido hacer esta pregunta, por qué he escrito este artículo de 3541 palabras? No lo sé. Tal vez la respuesta esté en el aire. Lo que si intuyo es que la política es una cosa seria y como diría don Antonio Machado: «Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros».