De la lista de los más ricos de la revista Forbes al dramatismo de Pablo Casado

Como una cantinela llevo escuchando un día y otro y otro y otro que sube la luz superando su nivel más alto y alto y alto, tan alto que creo que hasta la Santísima Trinidad se podría hartar de la susodicha cantinela. He escuchado a muchos expertos tratando de explicar los motivos históricos de esas subidas históricas y aún me siento anonadado, desde que se empezó a recomendar que para ahorrar se pusiera la lavadora por la noche, aun sabiendo que si se queja el vecino te puede caer, por ruido, hasta una multa de hasta 3000 euros, en ciertas ciudades. La cosa de la subida de la luz debe de tener su intríngulis. Y es que la luz es mucha luz, desde que dijo Dios: Hágase la luz; y la luz se hizo.

Supongo que habrá unos verdaderos motivos por los que la luz sigue subiendo y supongo que esos motivos se le podrían contar a la gente, como si les explicaras la composición de un cuadro realista, pero no, parece que lo quieren algunos y pretenden darnos a entender es que la situación es la de cuadro abstracto. ¿Quién tiene la culpa de la subida de la luz? Tirando de hemeroteca, por ejemplo, el PP ya lo tenía claro, allá por enero de 2020, en los que el Partido Popular ya atacaba al Gobierno con la subida de la luz y solicitaba la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta Ribera y del ministro de Consumo. Por entonces Pablo Casado, le decía que el Gobierno en "plena ola de frío" subía la tarifas un 20%, cuando prometían que "no iban a dejar a nadie atrás" y "presumían de una transición energética justa". Echarle la culpa al Gobierno, eso nunca falla, aunque el Gobierno falle. Si sube la luz, la culpa es del Gobierno y si llueve, como decía aquel italiano cuando se disponía al tomar el sol, “Piove, porco Governo».

Y en esas seguimos, desde hace ya un tiempo el líder del PP nos avisa que vamos al abismo, que estamos en una situación catastrófica. Ahora son los Presupuestos Generales del Estado, ya ha dicho Pablo Casado que presentaran una enmienda a la totalidad. O todo o nada. Dice que las cuentas públicas siempre se elaboran sobre unas estimaciones, “que no se pueden esculpir en piedra”. Casado dice que los presupuestos son falsos, lo que no es óbice para recordar que ya en piedra se esculpieron las Tablas de la Ley: en los que figuraban inscritos los Diez Mandamientos que Dios entregó a Moisés, pero ése es otro asunto, aunque no baladí. Casado decía que ciertas medidas, como las ayudas a los jóvenes con el bono cultural y el plan de alquiler para viviendas tienen un aroma peronista, pasado por el keynesianismo. Claro que, si unas ayudas parecidas las ofrece el gobierno de la Comunidad de Murcia, eso ya no es populismo, y menos si la oferta Ayuso. Por cierto, lo que ya parece que es dramática es la lucha por el poder, en el seno del PP, entre Ayuso y Casado. ¿Acaso hay grandes diferencias ideológicas, entre ambos?

La supuesta situación dramática que Casado preconiza, ¿en que podría afectar a la nueva lista de los 100 españoles más ricos del 2021, que acaba de anunciar la revista Forbes? No lo sé. Tengo la misma duda que tenía, mientras tomaba el café de la tarde en el bar, y una chica le decía a otra. “Es que no sé si me gusta, lo quiero, o es obsesión”. La misma revista Forbes titulaba en el artículo, que leía en el móvil, mientras seguía sorbiendo el café: “El extraño caso de Murcia, una de las comunidades más pobres con más ricos”. Y el enigma de ese extraño caso de Murcia, ya es cosa de los periodistas, al estilo de Eugenio Scalfari, que decía que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente.