El Mar Menor, por encima de todo

El Mar Menor está mal, esto es algo que sabemos perfectamente todos, los de aquí y los de allí. Los ciudadanos de la Región de Murcia tenemos una especial vinculación emocional y económica con el Mar Menor, por lo que el mal estado de la laguna nos conduce a una situación de incertidumbre, que no solo afecta al sector económico, sino también al valor de nuestra primera vivienda o a la vivienda vacacional, que tanto esfuerzo nos ha costado adquirir. Podría dar la sensación de que mis palabras son frívolas por hablar de economía cuando me refiero al Mar Menor, sin embargo, lo hago porque no se puede desvincular el estado ecológico del Mar Menor de la economía de la que viven muchas familias y, por ende, de la crisis social que puede producir este desastre medioambiental.

Aquellas personas que no son de la Región de Murcia saben que está mal, ya que han visto imágenes de la sopa verde, de los peces que aparecieron muertos en las orillas y de los lodos de las playas de una de nuestras mayores joyas turísticas. Aquí, gracias a los colectivos que luchan y hacen pedagogía por su recuperación, ya estamos más ilustrados sobre las causas que han provocado este ecocidio y las soluciones, que pasan por tomar medidas en origen para que no sigan llegando nitratos, fosfatos y otros contaminantes, que por el egoísmo de unos pocos nos están causando un tremendo daño a la mayoría.

Los ciudadanos nos manifestamos en Cartagena pidiendo auxilio por nuestra laguna y nos reunimos más de 55.000 personas, incluido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Mar Menor. De esa presión ciudadana, y gracias al impulso del Partido Socialista, se consiguió aprobar una Ley para recuperar y proteger el Mar Menor, una ley que no era perfecta para nadie, aunque si necesaria y positiva para recuperarlo. Pasados casi dos años desde su aprobación, podemos concluir que fue un brindis al sol, no por ser mala ley, sino porque una ley que no se desarrolla, no se cumple y no se hace cumplir, no sirve de nada. El legislativo, los diputados que componemos la Asamblea Regional, podemos hacer muchas leyes, pero si el Gobierno regional del señor López Miras no la cumple, y además no asume sus competencias, el Mar Menor no tiene posibilidad de recuperarse.

Ante la falta de reacción del Partido Popular, después de 26 años de Gobiernos continuados en la Región y otros tantos en el Gobierno de España, el jueves la ciudadanía vuelve a manifestarse en Murcia, haciendo gala del derecho democrático de manifestarse por aquello que consideren adecuado. Lo que no es correcto es que el presidente de la Región de Murcia y su corte política pongan en duda e insulten a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han decidido protestar y luchar por el patrimonio natural. López Miras sigue con la misma estrategia que ha llevado el Partido Popular durante tantos años. El exconsejero Celdrán nos hablaba de que “el problema eran las cremas solares”; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, criminalizaba a quienes denunciaban su mal estado; el consejero del Mar Menor, el otro Luengo, decía que “los peores enemigos del Mar Menor son los que hablan de su estado”; y ahora, la ciudadanía tiene que aguantar que López Miras diga que “quienes asistan a la manifestación son unos ignorantes y malintencionados”.

No sé lo que espera López Miras. Bueno, si lo sé, pretende boicotear la participación en la manifestación mandando el mensaje velado de “o estás conmigo o contra mi”. Pues ¡no, señor López Miras! No estoy ni con usted ni contra usted, estoy contra las políticas que ha llevado su partido durante 26 años y que usted ha continuado. Estoy con el Mar Menor y con el deseo de que las próximas generaciones puedan disfrutar de aquello que yo disfruté de niño, por eso iré a la manifestación. Y aún siendo diputado del Grupo Parlamentario Socialista, no lo haré con ninguna pancarta política, iré como ciudadano, con una camiseta de auxilio por el Mar Menor, y lo haré con mis hijos, porque ellos también entienden que no pueden permanecer callados ante este atropello medioambiental.