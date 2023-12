Marcos, el anestesista

El consejero que más se mueve y más intervenciones tiene es Marcos Ortuño. Es la mano derecha de Miras, quien sabe si no la izquierda, y algunos dicen -no sabemos si quienes más le quieren o menos (recuerdo a un político de altos vuelos pidiendo que no hablaran bien de él)- que, seguramente, podría optar a ser sucesor de López Miras. Si esta alguna vez quiere dejar su cargo, que no estoy del todo seguro.

Marcos Ortuño no lo hace mal, está en todos los saraos, va a todas las tertulias, a las presentaciones y demás lugares donde se mueven las influencias de la Región. Tiene oídos y sabe jugar. Si desde su consejería se tiene que hacer alguna aportación económica para que algún posible crítico quede contento, pues se hace. En eso es inteligente, el crítico de izquierdas poco a poco se convierte en otra cosa, en crítico a medias.

Ya saben Marcos Ortuño es consejero de Presidencia, casi nada o coordinador de todo, según ustedes quieran verlo, porque en el fondo el partido muleta que hace de vicepresidente es un mueble -alto, pero un mueble-, queda bonito, pero molesta lo justo, tanto que en el fondo gobiernan con mayoría absoluta. Nada extraño, la mitad de Vox son exiliados del PP. En eso hay que reconocerle mérito a López Miras, su capacidad de jugar con los que le colocan, bien sean la antigua vicepresidenta Franco o la nueva oleada de políticos sin fuste. López Miras vive cómodo, tan cómodo que no le preocupa el ala derecha, mucho titular, pero poca chicha y, oye, doce años sin construir carreteras, pero nos acordamos cuando el consejero es de Vox. Esto también tiene mérito y no antes de las elecciones.

El arte de persuasión de Marcos Ortuño se nota: alabanzas, afectos, un buen vino y todos caen por el embrujo yeclano. Él poco a poco amasa las tortas del gazpacho y deja cocer lentamente la carne. Si tiene que ir a la presentación de un libro va, dice que lo leyó deprisa de coche en coche, de reunión en reunión, y lo hace bien… Al escritor le gusta y él sale del paso regalando un vino, de Yecla. No es una crítica, los buenos políticos hacen eso y deben hacer eso.

Su función, anestesista. Él anestesia las críticas, a él y a su partido, y Fernando lo sabe. También da la medida justa, una medida clave, para que la cosa siga rulando sin que se rompa porque en esta Región anestesia hay mucha y variada, la hay entre quienes no quieren dejar de ser oposición, los que quieren gobernar y los que nos gobiernan. Mi enhorabuena, Marcos.