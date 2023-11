Cuando no todo está perdido

La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia entregó este martes sus Antenas y Micrófonos de Plata que anualmente concede desde hace 37 años. En un Teatro Romea abarrotado y durante una gala que presentaron y amenizaron Tati García, Alejo J. Lucas y Nacho Gómez, compañeros todos ellos de La 7, se entregaron unos premios que fueron recogiendo uno tras otro los muchos galardonados, con diversas actuaciones intercaladas, tanto musicales como incluso de magia. Tal y como viene siendo norma, la velada se prolongó durante más de dos horas y media, fundamentalmente por algunos agradecimientos que fueron más allá del tiempo previsto por los organizadores. Pero esto, ya se sabe, son los imponderables del directo.

El protocolo quiso que ocupara mi localidad, en la segunda fila del patio de butacas, junto a una de las galardonadas: Leticia García Álvarez, compañera de Onda Regional, que fue distinguida con todo merecimiento con la Antena de Plata a la mejor profesional de radio en 2023. Nos conocemos desde hace tiempo y nos alegramos ambos de que el azar nos colocara juntos esa noche. Yo estaba allí porque tenía que recoger la Antena concedida a Sixto Miguel Serrano, un formidable periodista murciano que ha estado 23 años en Canal Plus -y luego en Movistar- retransmitiendo innumerables partidos de fútbol y baloncesto. Sixto me pidió que lo sustituyera, ya que motivos personales le impedían asistir a la gala. A lo largo de su dilatada trayectoria, Serrano ha entrevistado hasta en cuatro ocasiones al dios del basket, Michael Jordan, y llegó a estar considerado como la voz de la Premier League en nuestro país, debido a que se especializó de forma concienzuda, con narraciones impecables, en los entresijos de la fascinante Liga inglesa. Cuando su canal perdió los derechos de esa competición, así como de la Champions League, Sixto tuvo que conformarse con narrar partidos de ligas tan exóticas como la rumana, la turca o la rusa. Fueron tres años en los que solventó tamaña papeleta con notoria solvencia profesional.

A lo largo de la noche hubo muchos momentos emotivos. Destacó el discurso que pronunció mi compañera de butaca, improvisado a pesar de que me confesó que llevaba un texto en el bolsillo, que al final no utilizó. Leticia García Álvarez habló del buen periodismo, de buscar la verdad, de salarios dignos, de perspectiva de género o del racismo y la xenofobia. “Empecemos por educar a nuestros propios hijos y no seamos tan vehementes al hablar”, dijo sobre esto último. “Creo en la familia, con independencia de quién la integra. Me da igual si son peras, manzanas o melones de Torre Pacheco, siempre que reine en ese núcleo el amor y el respeto”, expresó casi al final de su aplaudida intervención.

A la entrada del teatro saludé a otra periodista, Rosa Roda, despedida hace semanas de su medio de siempre, Onda Cero, tras más de 30 años en sus servicios informativos regionales. Pensé en ella mientras escuchaba el discurso de Leticia. Y recordé que en su día defendió razonamientos similares cuando recibió esa misma distinción, en 2016, junto al también periodista murciano de TVE Carlos del Amor, quien acaba de obtener un merecidísimo Premio Ondas. Aquella noche, en el Teatro Circo, Rosa dedicó su Antena “a todos los profesionales de radio y televisión que con su dedicación, compromiso, rigor, actitud crítica y autocrítica, valentía -sin miedo a incomodar- pero sobre todo honestidad, dignifican cada día esta magnífica profesión que, entre otras cosas, debe remover conciencias y dar voz a los que no tienen voz”. La valentía tiene nombre de mujer y cada día estoy más convencido de que con muchas mujeres como ellas, no todo estará perdido en el oficio. Aunque el precio, en ocasiones, sea tan alto como el que algunas ya han tenido que pagar.