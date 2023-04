No tienen respeto

Ya teníamos noticias de que Ballesta -el mudo y bien cobrado- no respetaba la Semana Santa con su circo de aplausos orquestados. Sabíamos que lo repetiría, no hay cosa que más odie que no ser el protagonista y no ser alcalde. Ya no le guarda ni el respeto debido al actual alcalde, ni reconocimiento tan siquiera, aunque solo sea por las formas que todos critican en privado. La cofradía de Nuestro Padre Jesús Padre Nazareno no tiene a bien a hacerle las críticas en un comunicado de prensa que sí hace en privado de sus estudiados circos.

Es lo que hay, es lo que tenemos, sepulcros blanqueados que les da rabia que la gente vaya diciendo por ahí que van a votar a Serrano, aunque no sean del PSOE, porque ellos son Serranistas. Cuidado con Serrano que me han dicho que lo mismo gana: ¿Se imaginan a Ballesta cuatro años mudo y a Gestoso gesticulando? Plenos de gloria.

Me van a perdonar pero lo de la Sardina no tiene nombre ni hay por donde cogerlo. Ya sabemos todo porque el discurso de la sardina tenía más de mitin de campaña que de anuncio de unas fiestas, algo que cabreó a más de un sardinero que decía que así no. No hubo que esperar mucho lo que ya corría por el Parlamento, dos días después de traje de luces en rueda de prensa sin anuncios ni preguntas. El problema no está que uno pase del periodismo a la política, faltaría más. La cuestión es la estética del asunto, el emplear la tribuna de las fiestas para hacer política mitinera. Esto es lo más barriobajero que hemos podido ver y mira que aquí hemos visto cosas gordas.

Espero que los que antes decían que Onda Regional era de izquierdas lo retiren, pero sé que no va a suceder, porque en esto como en todo es la ley del embudo. Lo que vale para unos no vale para otros. Ay, si fuera de izquierdas del PSOE o de Podemos, mañana saldrían diciendo que es prima de otro Conesa - viñeta incluida - que mira que sí, que mira que so, que mira que como se aprovechan del Almudí para convertir la fiesta en un mitin contra todos, menos contra el gobierno por el que me voy a presentar. Que cara más dura, pero como es del PP, pues nada aquí todo el mundo callado.

A mí si les soy sincero me pareció una falta de respeto a la fiesta, a los murcianos y a los sardineros. Me da la sensación de que el PP se siente por encima del bien y el mal, están acostumbrados a que nada pase. Todo es criticable en el vecino y nada si lo hacen ellos. Por eso son maestros en aprovecha cualquier acto, medio y escena para emplearlo, ya lo dijo Rajoy en aquella famosa frase “Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político” y así nos va.

Por cierto, ya que estamos con los fichajes, lo de Garre no lo va a votar nadie. Tiene más cancha entre los periodistas que entre la gente de la calle. Es curioso, porque ese vuelco no se lo esperaba nadie, de defender las autonomías a querer cargárselas. Mal les deben dar las encuestas privadas a Vox si están con estos fichajes. Al paso que vamos le hacen una entrevista en el cine de barrio.

En todo caso, vivimos un mundo al revés: el PP de los tránsfugas, el de los presidentes imputados, el del puerto saqueado; la Cartagena abandonada a la que Luján le quiere quitar hasta los primeros cursos de la Universidad Politécnica de Cartagena, lo de pedir cercanías para otro día; el PP de las redes clientelares del ayuntamiento de Murcia se marca una sardina enlatada. PP en estado puro. A ver si se les atraganta y perdieran otra vez no solo las elecciones sino también el gobierno. A levantar alfombras, que ya huelen.