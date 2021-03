Ojalá fuera tan simple como ir al médico

Sin ningún atisbo de duda, esta me parece una oportunidad perfecta para hablar de algo que llevo tiempo callando. Cuando el pasado 17 de marzo en el Congreso de los Diputados le soltaron a Errejón "Vete al médico", tras pedir que se doblara el número de psicólogos en la Seguridad Social, solo pensé una cosa: ojalá fuera tan fácil.

Ojalá de verdad pudiera, simplemente, ir al médico y pedirle ver a un psicólogo. Y que sus terapias fueran completas, eficaces, personalizadas, empáticas y, por supuesto, durasen el tiempo correspondiente. Pero no es así. Y, como informó el diputado de Más País en su discurso, basándose en datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en España cada día se suicidan 10 personas.

Tal vez esto sería distinto si se invirtiera lo suficiente en salud mental, tanto como para salvar a una sociedad que convive a diario con la ansiedad, la depresión, las fobias y los ataques de pánico (todos ellos trastornos mentales, por cierto). Y lo sorprendente es que no solo forman parte de nuestra rutina, sino que les abrimos la puerta con gusto, como si fueran nuestros mejores amigos y no las pesadillas que no nos dejan, en realidad, vivir.

A innumerables personas les encantaría ahorrarse los 60 euros por sesión que cuesta un terapeuta privado, especialmente porque la gran mayoría de personas no pueden permitirse este lujo. Un privilegio que no debería serlo, porque una buena salud mental, que nos permita el bienestar y la felicidad, es una de las necesidades más básicas y primarias. En palabras de Gabriel García Márquez: "No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad".

¿Cómo vamos a ser empáticos con los demás si no lo somos con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a luchar por sanar una sociedad si no somos capaces de cicatrizar nuestras propias heridas y traumas? ¿Cómo va a ser feliz un país que no sabe lo esencial que es la salud mental y emocional de sus habitantes?

Ojalá la gente de mi alrededor dejara de llorar "sin motivo", estallar "porque sí" y tener altibajos emocionales "porque tiene la regla" a la vez que miran raro a aquellas personas que se atreven a decir, algunas con orgullo y otras con pudor, que reciben ayuda psicológica.

¿Cuántas veces hemos oído ese "yo estoy bien", aún a sabiendas de lo falso de la afirmación? "Yo no estoy loco, no necesito ir al psicólogo". Tal vez vivimos rodeados hasta el cuello de prejuicios, tabúes y miedos que nos ciegan ante cualquier realidad distinta a la inculcada.

Quizá, esas mismas personas que aseveran con rotundidad no necesitar ayuda terapéutica, las mismas que gritan "Vete al médico", cambiarían de opinión si tuvieran la oportunidad y la valentía de ir a una sesión. Y ver que a una consulta no acude uno porque esté loco, sino porque se quiere consciente de sí mismo y sano; o, al menos, todo lo sano que se puede estar rodeado de tanta mugre.