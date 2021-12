Rajoy fue a hablar de su libro y Ayuso hizo la cobra

Mi tiempo de ocio lo he utilizado siempre en la lectura de libros, un verdadero gozo para mí, sin embargo, sin saber por qué últimamente lo estoy compartiendo viendo algunas series de televisión, no de pago, dosificando un capitulo por cada noche. Así que tenía una cierta expectación por ver cómo terminaba el último episodio de los Durrells, basada en la “Trilogía de Corfú” de Gerald Durrel, que por ende me ha hecho revivir aquella magnifica tetralogía: “El Cuarteto de Alejandría” que escribió su hermano Lawrence.

Los Durrells es una estupenda serie henchida de vitalidad y alegría que te da vidilla. Antes de ver esa serie también disfrute viendo otra: “Baron Noir”, en la que se cuenta con su máxima crudeza las peripecias, las puñaladas traperas, y las intrigas de la política francesa en general, con los socialistas como principales protagonistas de la serie.

Ahora tampoco sé por qué relaciono a la presentación del libro que ha escrito Mariano Rajoy con el episodio último de la serie de los Durrells, tal vez porqué me acordé que esa misma noche Rajoy fue al Casino de Madrid a hablar de su libro.

Se esperaba ese momento con cierta expectación, pues se anunciaba que por fin, después de casi dos meses de tratar de no verse, se iban a ver las caras Isabel Ayuso y Pablo Casado. Con lo que no contaba don Mariano era con la cobra que Ayuso le hizo al llegar el momento de la foto para salir en los papeles. En los instantes del famoso encuadre se quiso situar en un lado, y ahí llegó la cobra. Rajoy quedó en el centro, a la izquierda Ayuso y a la derecha Casado. Ahí se acababa el morbo de ese encuentro público de Ayuso y Casado que no se veían desde el pasado 19 de octubre, de esas dos facciones que se disputan el control del partido en la Comunidad de Madrid y que también trasciende a otros territorios.

Se suponen que hablan de vez en cuando, pero visto lo visto, con aquello de que Ayuso borró de su Whatsapp, ni más ni menos, que a Teodoro Egea, secretario general de Partido Popular, ya no se sabe hasta dónde llegará el pollo que se ha montado. Rajoy habló de su libro; unos días antes Cayetana Alvarez de Toledo también habló del suyo. El asunto de las presentaciones de libros se ha puesto de moda, hasta mismamente yo presentó el mío en unos días. El libro de Rajoy se titula: “Política para adultos”. No me digan que no tiene su aquél y que la trama de esos asuntos políticos no dan para una gran serie; a su lado la de “Baron Noir” se queda en mantillas. Voy a seguir leyendo.