Seguimos de broma

El Mar Menor sin ley y sin nadie que lo cuide. Lo estamos viendo con las discusiones de su moratoria. La deuda regional que no tira; los salarios de los murcianos, como todo lo demás, por debajo de la media nacional; el aeropuerto de Corvera, por los suelos, a pesar de que lo repetimos nadie quiso hacernos caso: cerrar un aeropuerto que daba resultado para abrir otro nunca fue buena idea. La suma de todos los datos y las noticias viene a decir lo de siempre, no vamos bien e iremos a peor.

López Miras no parece nervioso. Le da igual, sigue sin gobierno, en funciones, cobrando y esperando a ver qué pasa. Todos hacen sus números, pero sin VOX la cosa no sale y no saben si pactar con ellos o ir a elecciones. Vox lo tiene claro y pide más: puestos, cascaruja y cerveza a pajera. No le van a regalar ni las gracias. Están de capa caída y si le dan su apoyo a cambio de nada, más muertos que van a estar más adelante y no me extraña. Las fotos con el friki ese argentino no les va a hacer ningún favor. Entre los integristas católicos, los zumbados que vienen del falangismo, eso no es un partido es otra cosa. Ahora entendemos todos porque se fue Espinosa de los Monteros.

Entre tanto unos y otros se amenazan, los unos con que convocan elecciones; los otros, con que te cambio la ley electoral para que López Miras no se pueda presentar y entre estos dimes y diretes vamos pasando los calores de agosto, llegará septiembre y veremos si no nos volvemos a ver en octubre. La cosa está en ver quien lo tienes más grandes y la región va sin timón.

¿Qué hace la oposición? Pues no lo sé. Tendría que estar Pepe Vélez todos los días y cada hora pidiendo explicaciones, pero tampoco lo hace. A su izquierda no saben qué pasara, si repiten: seguirán los mismos o barajaran de nuevo. Una desidia por todos los lados, nadie quiere asumir su responsabilidad y pensar en los murcianos, cada uno tiene sus intereses, mientras los murcianos estamos dándole abrazos al Mar Menor. Pero va a ser que la laguna salada no necesita abrazos, lo que le hace falta es que depositemos los votos de forma diferente a como lo venimos haciendo hace más de 25 años. Lo que no podemos pedir son cambios sin cambiar nosotros a los que están y creen que el cortijo es suyo.

Después de 25 años, el PP no tiene prisa, nadie le exige nada, antes bien VOX quiere acabar con el Mar Menor cuanto antes mejor y a nosotros nos da igual, porque estamos más preocupados por saber qué pasa con Cataluña que lo que ocurre en nuestra tierra y tenemos problemas para rato, porque todavía no hemos empezado a hablar de contaminación. Si alguien lo entiende que me lo explique.

Pobre tierra la nuestra, la queremos poco y nos gusta como está, aunque cada día este peor. Es curioso, falta poco para que comience el curso político y nada hace presagiar que algo vaya a cambiar; al contrario, Murcia como siempre será rehén de los experimentos de los grandes partidos, un laboratorio de estudio. Su Idaho privado, el problema es que la Región la ponemos nosotros y tenemos un problema.

Aunque yo sigo apostando que al final se pondrán de acuerdo antes de que toque la campana en septiembre, apunten esta fecha: el 25 de octubre, miércoles. Si vamos a elecciones es posible que sea esa fecha.