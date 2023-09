El plan de movilidad sigue lento e inexorable. Nadie habla de la reunión del concejal del ayuntamiento en el Ministerio donde al parecer se llevó un chasco: acción o devolución, no hay más. El consistorio no tiene para devolver el dinero y ha de terminar las obras. Los cambios realizados penden sobre su cabeza. Las asociaciones andan pidiendo los proyectos de los modificados y pronto empezaran a pedir certificaciones de obra, Europa no perdona y el Gobierno tampoco. Nos jugamos mucho como ciudad. La polución es una realidad y el cambio una necesidad.

Los problemas son variados: los funcionarios que llevaron a cabo el plan tienen que modificar el mismo. Sobre este pende una supervisión estatal, europea, que ha de ser exigida por los vecinos si no quieren que les roben el futuro. La supervisión no solo pasa por las manifestaciones sino por las denuncias donde toca y todo es maravilloso hasta que quién pregunta es la justicia. Entre tanto, dicen que la presidenta del comité de peticiones, puesta allí para controlar la institución tras el varapalo del soterramiento, va a solicitar a la comisión un informe preliminar. Lo mismo se encuentra con un importante chasco.

Aunque nadie lo diga, el Ayuntamiento a día de hoy es un desastre, las salidas de tono de sus redes, la confusión entre institución y partido, marcan un comienzo de legislatura a la que la engrasada máquina del Partido Popular no nos tenía acostumbrados. Han extraviado el ritmo y no saben qué hacer. Los presupuestos no se tienen en pie, tendrán problemas serios y contables por la situación de las partidas, pero dan la imagen de un gobierno conformado. La cosa no se para aquí, según cuentan Ballesta anda olvidadizo y no se encuentra, mientras Gestoso aplaude lo que hacen en el Ayuntamiento, pero aparece lo justo: ¿fue al pleno de los presupuestos?, y todos lo hacen fuera del consistorio. El grupo de Vox en el Ayuntamiento se queda cojo y sin novio, tampoco les hace falta, quien los vota lo hace por los pinganillos en el congreso, no por las posiciones en el municipio.

Algunos andan haciendo cábalas para ver si la legislatura no nace, Alberto Nuñez Feijóo presiona para que no den la amnistía que él con gracia concedería. Borja Semper termina hablando euskera en el Congreso minutos después de rasgarse las vestiduras por que le dejen hacerlo. Son curiosos los giros del guion, lo que antes era bueno con portada, ahora es malo con portada. Así que no me extrañaría nada que el PP de Murcia terminase por hacer suyo y defender dentro de unos años el mismo plan de movilidad, que ahora vilipendia y mañana quién sabe. Tampoco es que haya mucho problema para vender los cambios, el gabinete de prensa parece una redacción en pequeño de los medios murcianos, nadie se tiene que presentar todos se conocen.

La Constitución no prohíbe amnistías, pero tampoco las aprueba y algunos dicen que cabría en el 9.3, por deducción en sentido opuesto. La discusión no es jurídica, es política y el encaje constitucional es tema de debate ideológico. Es imposible negar que en Cataluña hubo un conflicto y que ha de ser superado. Aceptar esa premisa es recurrir a Schmitt y por lo tanto pensar en la amnistía como un olvido, pero este para triunfar ha de ser mutuo y de ahí la exigencia de Yolanda a Puigdemont del abandono de la vía unilateral.

No sé si empezará la legislatura, ni cuánto durará, pero la exigencia es doble: la primera, de composición territorial; la segunda, de pensar el país desde otras perspectivas. Algo difícil cuando la subida de los tipos de interés va a ahogar a las familias. La inflación unida a la dislocada política del Banco Central Europeo traerá problemas si no se piensa en políticas activas. Vienen curvas.