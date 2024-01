Esta Región de Murcia no es la mejor tierra del mundo ni de lejos por mucho que nuestro señor presidente repita la manida frase. Podría ser un paraíso para vivir, sí, pero no lo es, explicar los motivos daría para una tesis doctoral. Me centro en uno de ellos: esta nuestra Comunidad Autónoma es incapaz de dar alojamiento digno a sus habitantes.

Desesperación, angustia, zozobra. Eso es lo que sienten demasiadas familias que en esta Región carecen de un techo seguro simplemente por su nombre o su color de piel. Tienen trabajo, tienen dinero para pagar un alquiler pero se les niega por ser “moros”, “negros” o “latinos”, sufren racismo inmobiliario. Son imprescindibles para tareas agrícolas, domésticas, incluso son profesionales cualificadas con carreras universitarias, pero se les niega un derecho básico recogido en la Constitución Española.

La cosa ya está cuesta arriba para cualquier familia española con hipoteca debido al robo organizado legalmente por los “tipos de interés” y ejecutado por esos bancos a los que salvamos con nuestro dinero (todavía sin devolver que se sepa) después del estallido de la burbuja “inmobiliaria”.

A través de redes sociales y de mi blog Islam en Murcia, me llegan situaciones de personas que están al límite por carecer de vivienda. “He tenido que vender hasta las bragas”, dice en Facebook una mujer con cinco hijos a su cargo que paga por un cuchitril sin luz ni agua en el campo de Cartagena.

Otra mujer, de origen marroquí, que llamaremos Aisha, me envía este correo: “Señor Paulino, me gustaría que hiciera llegar mi voz y la de muchos inmigrantes como yo que sufren este problema que es no encontrar alquiler. La mayoría de los españoles no quieren ni confían en entregar sus casas a los extranjeros, y entiendo que tienen razones, incluso experiencias previas, quizás negativas, que han incidido en una falta de confianza, pero quiero que sepan que no todas las personas son iguales y que no todos los inmigrantes son malos. Creo que una de las razones por las que los inmigrantes entran a las casas de ocupa es la falta de alquiler, por lo que necesitan encontrar otra solución”. Aisha busca una casa para ella y su hija.

Más casos. Mujer de origen latino, en la zona del Mar Menor: “Busco casa urgente para alquilar, somos 4, trabajamos en el campo y queremos una casa urgente por favor quien tenga casas en alquiler por favor mandarme mensaje por favor muchas gracias”.

Leo estos mensajes en redes mientras resuenan en mi mente las palabras de tres hombres adultos que conversan cerca de mí: “Soy de Cartagena y no soy racista, pero hay que echar a los negros ya, les dan casa, teléfono móvil y 50 euros al día, y luego van y te violan a tu hija”. Los tres repiten hasta la saciedad lindezas similares.

Está pasando en la mejor tierra del mundo, donde nadie es racista y hay que vender las bragas para malvivir.