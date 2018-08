Abarán: Quintaesencia frutal

El ínclito don Bernardo Espinalt y García, cronista y oficial del Correo General de la Corte de España, no tuvo a bien describir la villa de Abarán en el tomo correspondiente al «Reyno de Murcia» de su obra magna «Atlante español, o descripción general de todo el reyno de España» (Madrid, 1778). Ni dispuso de espacio para incluirla en el sumario «mapa del reyno de Mvrcia dividido en svs partidos» con que abría su documentado libro. Junto al río, en el mapa sumario que incluye en la obra, sólo destacan dos referencias toponímicas: Cieza y Ricote.

No mucho más expresivo al respecto fue Fray Pablo Manuel Ortega en su obra «Descripción Corográfica». En ésta, fija en once los lugares del valle de Ricote, que da nombre a la comarca, de la que es indiscutible cabeza. Todo queda reducido a una mención de pasada: «De estos once lugares cuatro están a la banda del Norte de dicho río —como esta ciudad de Murcia— y los otros siete a la del Austro. Los cuatro del Norte son: Lorquí, Ulea, Blanca y Abarán. Los del Austro: Ricote, Villanueva, Archena, Ojós, Alguazas, Cotillas y Ceutí». Santa palabra.

Tirando de apuntes, para unas notas de andar y ver de la región, recupero del olvido para la memoria dos apuntes descriptivos de Abarán y su comarca que me pareció obligado incluir en «Murcia desde el cielo (1995)». El primero de ellos alude a la villa propiamente dicha y el segundo a sus celebradas norias.

Abarán: Iglesia de los santos médicos Cosme y Damián y centro urbano

Situado en el centro de la región, el municipio de Abarán (11.941 h) forma parte del histórico valle de Ricote. La ciudad se asoma al río Segura, que forma en sus alrededores fértiles huertos de notable encanto morisco. Entre sus edificaciones, destaca la Iglesia de San Pablo (s.VIII), la ermita de los Santos Médicos Cosme y Damián y el Santuario de Nuestra Señora del Oro. El paseo ajardinado de la citada ermita de los patronos forma un excepcional mirador desde el que se domina toda la belleza del valle y la sierra del Oro. Caminar por sus calles empinadas siempre es reconfortante. Como también lo es bajar hasta cualquiera de sus huertas e internarse en veredas abrazadas por el río. Abarán destaca por su espíritu emprendedor y por la elaboración y exportación de fruta fresca.

Abarán: noria

Hubo un tiempo, seguramente mágico, entre árabe y cristiano, en que toda la región [murciana] debió ser una noria. Norias, ñoras, aceñas, ingenios para voltear las aguas y subirlas de las tierras bajas a las altas, de donde las hay adonde se necesitan. El ingenio hidráulico es antiquísimo. Los árabes los completaban con sencillas ruedas de madera de las que colgaban cántaras de barro o cuencos de piel. Posteriormente, las ruedas fueron en su mayor parte de madera. Luego, vendría el tiempo de las norias de hierro con amplios, risueños y cantarines cangilones.

En pleno verano, cuando el sol canea de lo lindo, refrescar la memoria con la imagen de las norias y sus risueños y cantarines cangilones reconforta no poco. Abarán, al norte del río según la puntualización del cronista franciscano, tiene un color, olor y sabor especial. El de la fruta en sazón que sublima el eslógan que acuño por si el tiempo lo respeta. Abarán: quintaesencia frutal.