Cuidado con las granjas de cría de animales ilegales

Con cierta frecuencia me llegan avisos de denuncia y peticiones de ayuda para asesorar a agentes de la autoridad, veterinarios, personal de la administración pública, entidades de protección animal y particulares sobre casos de criadores ilegales de perros y gatos.

Resulta contradictorio desde la perspectiva de la protección animal que a día de hoy en España se sigan sacrificando animales sanos en perreras no éticas de diferentes municipios de España, mientras que, por otro lado, se permita la existencia de granjas de cachorros ilegales, es decir, instalaciones sin licencia para la cría y venta de animales domésticos.

Personalmente estoy en contra de la cría de animales, por los dos siguientes motivos:

Primero, porque considero que no son objetos, sino que son seres sintientes (seres vivos capaces de experimentar dolor, sufrimiento, alegría, etc). Además, este dato también se desprende de la mayoría de códigos civiles de países cercanos (Alemania, Austria, Suiza, Francia, etc; e inclusive del código civil foral catalán) y del artículo 13 del Tratado Fundacional de la Unión Europea.

Segundo, porque me parece una barbarie que se estén sacrificando animales que han sido extravíados, abandonados o incautados en muchos centros no éticos de nuestro país.

En algunos casos, puede haber hasta cierta lógica en que haya personas que tengan capricho en tener un perro o gato de una raza en particular. Esto es lógico e incluso tienen derecho legal a comprar el perro o gato de dicha raza (o conejo, o hurón, entre otros). No lo comparto, pero lo respeto.

La cría y venta de animales es acorde a la ley, cuando “el criador” cumple las siguientes características:

1. Que declare el dinero que perciba por la compra del animal, y por tanto, declare dicho dinero en sus impuestos y pague como buen ciudadano y empresario un tanto por ciento por el beneficio de la venta del animal y el tanto por ciento que corresponda de IVA.

2. Que tenga la licencia para la actividad de cría y venta de animales, expedida por el Ayuntamiento del lugar donde tenga las instalaciones donde residan los animales que use para su negocio de cría y venta de animales.

3. Que tenga la licencia de núcleo zoológico, expedida por la Consejería competente en materia de animales en la Comunidad Autónoma donde tenga las instalaciones con los citados animales.

4. Que proporcione las vacunas y tratamientos sanitarios prescritos por la normativa de protección animal del lugar donde tenga ubicados a los animales.

5. Que tenga al cachorro que vende y al resto de animales que tenga en buenas codiciones higiénico-sanitarias. Deben estar desparasitados interna y externa, deben vivir en un sitio limpio, sin estar rodeados de heces u orines.

6. Que tenga al cachorro que vende y al resto de animales proporcione asistencia veterinaria a todos los animales que tenga cuando estén heridos, enfermos, apáticos, desnutridos, etc.

7. Que proporcione descanso entre camada y camada a las hembras gestantes.

8. Que tenga a los animales en instalaciones adecuadas con materiales que les aislen de las inclemencias del tiempo. No siendo instalaciones adecuadas ni legales aquellas instalaciones donde los animales estén hacinados, tengan limitado el movimiento, padezcan frío en invierno y calor en época de temperaturas extremas.

Si vas a comprar un cachorro y buscas información por internet, asegúrate de que el criador tiene licencia de actividad, licencia de núcleo zoológico y de que te va a dar factura (no una nota, no un justificante de pago bancario, no un simple contrato).

Desconfía de las personas que venden animales por internet o en sitios sin licencias ya que no cumplirán en la mayoría de los casos con las características mencionadas en este artículo. Pide referencias del sitio y si puedes ve a verlo tú mismo con tus propios ojos, ya que puede que te sorprenda ver como algunos criadores ilegales tienen a hembras y machos toda su vida enjaulados o en cheniles, usándolos como mero instrumento de cría, en condiciones insalubres, con hedores, sin darles la luz, sin salir a pasear, entre otras.

He conocido casos de animales comprados procedentes de criadores ilegales con secuelas graves (desde ceguera, cojera irreversible, enfermedades congénitas, etc) e incluso algunos de ellos han fallecido poco después de comprarlos, a pesar de proporcionarles cuidados y asistencia veterinaria.

Si conoces algún caso de cría ilegal de animales con instalaciones ilegales, denunciálo y pide el cierre de las instalaciones y la inhabilitación del criador ilegal, por escrito dirigido a:

➢ Alcalde del municipio.

➢ Concejal con competencias en materia de protección animal (sanidad, medioambiente, protección animal, u otra nomenclatura)

➢ Servicios veterinarios municipales

➢ Policía local

➢ Policía nacional

➢ Consejería de sanidad del Ayuntamiento

➢ Inspectores veterinarios de sanidad de la Comunidad Autónoma

➢ Entidades colaboradoras de protección animal del Ayuntamiento

➢ Mesa de bienestar animal municipal, si la hubiere

➢ Fiscalía de medio ambiente (si hubiere indicios de delito de maltrato animal)

➢ Juzgado de instrucción más cercano al municipio donde estén ubicados los animales.

➢ Seguridad Social

➢ Inspección de Trabajo ( si tuviere trabajadores)

También puedes acudir a los medios de comunicación y redes sociales, si bien desaconsejo esta opción hasta que los animales estén a salvo y reubicados en un destino ético.

No me gusta ni comparto la cría legal ni la cría ilegal de animales con independencia de la especie del animal que sea.

Querid@ lector@, si tienes alguna duda sobre Derecho Animal o deseas especializarte en esta materia, te espero como alumn@ en uno de mis cursos online sobre colonias felinas, denuncias por maltrato animal, experto en legislación de protección. Puedes contactarme a través de mi web www.deanimals.com.